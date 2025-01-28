快訊

林葉亭吐尋父過程「有點玄」 推測失蹤當天可能就出事

絕美！太平山第一次過年除夕冰封 無人雪白大地美景首曝光

他背老榮民骨灰助魂歸故里21年不間斷 至今仍有壓力

中國AI模型引發市場擔憂 日本科技類股開盤走跌

中央社／ 東京28日綜合外電報導
中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）低成本生成式人工智慧（AI）模型問世後，美國科技類股哀鴻遍野，日本股市科技類股今天開盤走跌。美聯社
中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）低成本生成式人工智慧（AI）模型問世後，美國科技類股哀鴻遍野，日本股市科技類股今天開盤走跌。美聯社

中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）低成本生成式人工智慧（AI）模型問世後，美國科技類股哀鴻遍野，日本股市科技類股今天開盤走跌。

法新社報導，由於投資人擔心中國企業DeepSeek的聊天機器人可能會威脅美國在AI領域的主導地位，美國晶片製造巨擘輝達公司（Nvidia）在華爾街股市帶頭領跌，跌幅多達近17%。

在東京股市方面，為輝達提供晶片測試服務的愛德萬測試（Advantest）股價繼昨天下跌8.6%後，今天一開盤再挫10%。

美國總統川普上週宣布一項規模5000億美元的AI基礎設施計畫，涉及這計畫的日本軟體銀行公司（Softbank）股價繼昨天下跌8.3%後，今天開盤又下滑近6%。

日股基準日經225指數開盤就下跌1.62%。

DeepSeek 日本 美國

延伸閱讀

DeepSeek衝擊科技類股 歐洲股市多收跌

陸AI新創DeepSeek震驚矽谷與華爾街 重創美歐晶片股

美科技管制…反激發陸AI創新 DeepSeek帶來極致性價比

DeepSeek AI模型震撼矽谷…Meta應戰 設四組戰情室

相關新聞

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

中國大陸AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款模...

DeepSeek引發市場震盪 分析師指反應過度、技術存疑

針對中國AI新創公司DeepSeek引發的股市震盪，部分華爾街分析師認為市場反應過度，且其技術成就仍有疑點。另外，美國財...

DeepSeek崛起震撼AI界 由數字來看對金融市場影響

中國新創公司深度求索（DeepSeek）以低成本人工智慧（AI）大型語言模型橫空出世，擾亂了引發全球狂熱的AI市場，美股...

DeepSeek新模型面世為何震散多隻美股 美媒：引起對開發成本疑問

中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）1月20日發布最新DeepSeek-R1模型後，因其開發成本低、性能直追OpenAI等公司的產品，備受矽谷關注

中國AI模型引發市場擔憂 日本科技類股開盤走跌

中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）低成本生成式人工智慧（AI）模型問世後，美國科技類股哀鴻遍野，日本股市科技類...

DeepSeek掀起千層浪…Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

由於擔心人工智慧(AI)股票泡沫會因為中國新創公司DeepSeek的出現而破裂，史坦普500指數和那斯達克綜合指數大跌；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。