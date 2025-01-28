快訊

除夕地牛翻身！上午7時23分台南楠西規模4.6地震 最大震度4級

玉山零下14.5度、合歡山零下10.4度 寒流籠罩台灣「冰凍番薯」

DeepSeek掀起千層浪…Nvidia市值蒸發6000億 美股那指大跌逾3%

美股多收跌 輝達重挫逾16%…市值蒸發近6000億美元

中央社／ 紐約27日綜合外電報導

美國股市今天大多收跌，科技類股受中國新創公司深度求索（DeepSeek）的人工智慧（AI）助理衝擊，其中AI晶片大廠輝達（NVIDIA）股價重挫逾16%，市值蒸發近6000億美元。

道瓊工業指數上漲289.33點或0.65%，收44713.58點。

標準普爾指數下挫88.96點或1.46%，收6012.28點。

那斯達克指數大跌612.46點或3.07%，收19341.84點。

費城半導體指數暴跌488.70點或9.15%，收4853.24點。

半導體 指數 美國

延伸閱讀

陸AI新創DeepSeek震驚矽谷與華爾街 重創美歐晶片股

台積電ADR早盤重摔 分析師：台股下周可能面臨獲利了結賣壓

輝達新顯卡RTX 50系列開賣 微星、華碩、技嘉等將新品搶市

高盛：DeepSeek衝擊晶片巨擘 避險基金暫停投資美AI

相關新聞

DeepSeek掀起千層浪…Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

由於擔心人工智慧(AI)股票泡沫會因為中國新創公司DeepSeek的出現而破裂，史坦普500指數和那斯達克綜合指數大跌；...

陸AI新創DeepSeek震驚矽谷與華爾街 重創美歐晶片股

中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek日前發表的AI模型，號稱使用的晶片成本更低、數據也較少，且效能媲美Ope...

聯準會將公布2025首次決策…川普、鮑爾 誰主導股匯市場？

聯準會（Fed）將於台北時間本周四凌晨公布二○二五年首次決策，對美股漲勢勢必帶來波折。投資人擔心，美國總統川普的政策可能...

陸DeepSeek震撼AI界 圖解與GPT的差異、哪些技術勝出

中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek（深度求索）以低成本推出高性能AI模型震撼矽谷，據傳臉書母公司Meta生成式AI團隊已成立4個「戰情室」專門研究DeepSeek運作方式。

DeepSeek傳當機災情 官方稱遭大規模網路攻擊

中國新創公司深度求索（DeepSeek）今天表示，由於自家開發的人工智慧（AI）助理DeepSeek遭受大規模網路攻擊，...

獲利了結賣壓、科技股拋售潮…比特幣跳水跌破10萬美元

美國總統川普上周責成聯邦政府研究加密貨幣後，反而在加密貨幣市場引發獲利了結賣壓，再加上受到科技股拋售潮的牽連，比特幣27...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。