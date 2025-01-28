美股多收跌 輝達重挫逾16%…市值蒸發近6000億美元
美國股市今天大多收跌，科技類股受中國新創公司深度求索（DeepSeek）的人工智慧（AI）助理衝擊，其中AI晶片大廠輝達（NVIDIA）股價重挫逾16%，市值蒸發近6000億美元。
道瓊工業指數上漲289.33點或0.65%，收44713.58點。
標準普爾指數下挫88.96點或1.46%，收6012.28點。
那斯達克指數大跌612.46點或3.07%，收19341.84點。
費城半導體指數暴跌488.70點或9.15%，收4853.24點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言