DeepSeek自我審查 外媒：迴避中國侵台、天安門議題

中央社／ 紐約27日綜合外電報導

中國新創公司深度求索（DeepSeek）開發的AI助理成本低廉，表現不亞於美國最優秀的大型語言模型，但外媒指出，DeepSeek有自我審查機制並迴避中國入侵台灣、天安門事件等議題。

彭博（Bloomberg News）報導，DeepSeek跟所有其他中國人工智慧（AI）模型一樣，對於中國認為敏感的議題會進行自我審查，它會迴避大家對於1989年六四天安門事件或中國入侵台灣可能性等地緣政治問題的詢問。

在相關測試中，DeepSeek能對印度總理莫迪（Narendra Modi）等政治人物做出詳細答覆，但拒絕針對中國國家主席習近平做出詳細回應。

網路新聞網站Daily Dot也報導，DeepSeek因自我審查跟中國共產黨有關的歷史事件和資訊而受到批評。

雖然DeepSeek受歡迎程度和低廉的訓練成本，挑戰各界普遍認為美國在AI領域占據主導地位的設想，但仍有部分網友對其抱持質疑。

社群媒體上，網友測試DeepSeek生成能力的極限，發現它對某些議題會進行自我審查。

當DeepSeek被問到「台灣是一個國家嗎？」社群媒體X平台一位用戶貼出他收到一連串聲稱台灣是中國一部分的答覆，然後DeepSeek迅速刪除答覆後又說：「抱歉，這超出我的範圍。我們來談別的事情吧。」

X平台另一位用戶也秀出他試圖向DeepSeek詢問天安門廣場的過程，當DeepSeek被問到「天安門廣場是什麼？」它開始回應，包含1989年當時群眾在天安門廣場示威的細節。

然而，DeepSeek再次出現疑似故障，刪除了先前的答覆，並回應說：「抱歉，這超出我的範圍。我們來談別的事情吧。」

DeepSeek 天安門 社群媒體

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