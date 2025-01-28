聯準會將公布2025首次決策…川普、鮑爾 誰主導股匯市場？

聯準會（Fed）將於台北時間本周四凌晨公布二○二五年首次決策，對美股漲勢勢必帶來波折。投資人擔心，美國總統川普的政策可能導致Fed抑制通膨更加棘手，進而延後降息計畫，成為美股多頭走勢的一大障礙。

美股上周創下一九八五年以來美國總統就職首周最佳表現。投資人消化川普在加密幣、移民及能源等領域的首波措施，川普也宣布一項價值五千億美元的「Stargate」人工智慧基礎建設，帶動標普五百指數開年再創歷史新高。

但川普二十六日宣布對哥倫比亞商品徵收百分之二十五關稅，並計畫一周內將稅率提高至百分之五十。消息引發美股波動，台灣時間周一（二十七日）上午，標普五百期貨指數下跌約百分之一，那斯達克一百期貨指數重挫近百分之二，道瓊期貨指數下跌逾二百點，跌幅百分之○點五，日股則是開高後翻黑。

匯市同受衝擊，墨西哥披索帶領新興市場貨幣走貶，反映川普實施關稅行動促使交易人士湧向美元避險。美元對除了日圓以外的所有Ｇ十貨幣走升，墨西哥披索一度重貶百分之一點二，南非蘭德貶值百分之○點六。Sparebank 1 Markets外匯策略師切科夫表示：「哥倫比亞的情況顯示，小小一件事就能讓川普動用關稅做為談判工具。在關稅方面還會出現更多消息，而美元將繼續升值。」

關稅一直是川普競選承諾的主軸，早在選後引發金融市場波動，並被視為降低通膨潛在障礙。

隨著金融市場焦點轉向通膨與利率展望，Fed主席鮑爾本周的記者會也可能搶走川普的風頭，提醒市場當家的另有其人。

Northern Trust財富管理業務執行副總裁暨投資長尼克森說：「本周究竟是鮑爾還是川普主導市場？我認為兩人的互動是環環相扣的，」他說，「鮑爾顯然會受川普和他實際推行政策的影響。不過，市場將密切關注川普每一次發言，而這些發言可能會對市場波動產生非常大影響。」

聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）預料本周將按兵不動，並將利率維持在目前百分之四點二五至百分之四點五水準。尼克森說，決策者認為經濟尚未在通膨方面「持續取得正面進展」，而華盛頓關稅政策的不確定性則成為Fed按兵不動的「關鍵砝碼」。

從最近Fed釋出的訊息來看，有些決策者認為川普解除管制、移民、關稅及減稅政策計畫，可能對通膨帶來上行風險。同時新政府也迅速對Fed施壓，川普上周表示會施壓降息，目標是讓美國經濟進入「超速發展」狀態。

Empower首席投資策略師諾頓說：「總統對利率有定見，也希望自己的觀點能反映在Fed政策中，這並什麼稀奇的事。不過，鮑爾已經非常明確強調要保持央行的獨立性。」

儘管川普某些政策像是減稅和解除管制可望提升企業獲利，但也有人擔心這些政策可能會推升市場對企業獲利的期待，企業達標的門檻也會更高。

同時投資人也有必要將獲利預期與價位「並列比較」，因Fed更長時間維持較高利率的政策可能導致公債殖利率攀升，進而對股價形成壓力。諾頓說：「較高的殖利率最終應該會壓低股價，但較高的企業獲利成長可能會帶動股價上漲，因此今年價位與獲利之間將出現一場拉鋸戰。」