陸AI新創DeepSeek震驚矽谷與華爾街 重創美歐晶片股

中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek日前發表的AI模型，號稱使用的晶片成本更低、數據也較少，且效能媲美OpenAI的AI模型，震驚矽谷與華爾街，引發各界懷疑美國的AI領先地位及AI類股高價位的合理性，27日掀起中國大陸以外的AI類股「大屠殺」，美歐科技股市值蒸發1兆美元，市場本周也將密切關注Meta及微軟等雲端大咖對DeepSeek的看法。

那斯達克綜合指數27日在美股早盤暴跌3%，科技股權重日益提高的標普500指數也跌1.8%，輝達（NVIDIA）重挫逾11%，艾司摩爾（ASML）暴跌8.1%，愛德萬測試（Advantest）大跌8.6%，東京威力科創（Tokyo Electron）下挫4.9%。

DeepSeek可謂一夕爆紅，20日對外正式發表新的AI模型DeepSeek-R1，因性能與OpenAI最新的o1相媲美，引發轟動。中國大陸財聯社報導，DeepSeek僅用2,048組輝達的H800繪圖晶片（GPU）、耗時兩個月，就訓練出了一個6,710億參數的DeepSeek-V3。相較下，Meta訓練參數量4,050億的Llama 3，用了16,384組更強的H100 GPU，耗費54天。這代表DeepSeek的訓練效率提升了11倍。

DeepSeek關鍵問答

上周末期間，有關這款AI模型的低成本、高性能、且未依賴先進AI晶片的消息引發熱議，令人質疑輝達等美國AI巨擘的主導地位及其股價居高的合理性。

DeepSeek推出的聊天AI機器人App，在蘋果App Store免費App下載排行榜已衝上第一，ChatGPT則落居第三。App開發商能自由下載DeepSeek或透過雲端App介面購買使用權。一些規模較小的App開發商表示，已改用DeepSeek，原因是成本遠低於OpenAI或Anthropic模型。

瑞聯銀行說，DeepSeek顯示AI業者還是可能以更低的成本開發強大的AI模型，可能會破壞目前由少數超大規模客戶高額支出主導整條AI供應鏈的投資邏輯。新加坡Alethia資本公司表示，DeepSeek的產品引發各界懷疑目前盛行的矽谷龐大支出最適合開發AI假說。Saxo市場公司表示，雖然輝達等當前領先者有強大立足點，DeepSeek崛起提醒了世人AI霸主並非理所當然，也暗示競爭日益加劇，或許現在還不構成重大威脅，但未來競爭對手將加速進化，更快挑戰現有領先者。

美國科技股崩跌，也正值微軟、Meta及ASML本周將陸續公布上季財報並舉行財報說明會，市場除了聚焦資本支出前景，也將關注主管們對DeepSeek是否將顛覆當前AI支出趨勢的看法。