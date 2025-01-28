邊境市場 躍投資新寵

隨著全球進入以關稅威脅和緊張局勢升溫為主要特質的新不確定性時代，新興市場投資人開始在相對不受川普貿易政策變動影響的邊境市場中尋求庇護。

路透報導，川普重返白宮不僅造成墨西哥披索劇烈震盪、使中國大陸的外國投資進一步降溫，還澆熄外界對新興市場黃金年代的盼望。正因如此，投資人認為，邊境市場是今年強勁的投資目標，因為這些地區不在川普的關稅或其他政策變動的攻擊範圍內。

其中，塞爾維亞因經濟穩健成長而增添吸引力；迦納、尚比亞和斯里蘭卡等國近來完成債務重整，得以聚焦改革和經濟成長，也是今年引人注目的選擇。投資人也列舉埃及、奈及利亞和多明尼加共和國等多個苦於吸引外資的國家，為不錯的投資目標。

全球風險加劇往往導致投資人湧向美債、黃金或德國公債等避險資產。然而，在以反覆無常著稱的川普第二任期內，情況可能不同。一些風險最高的債券，例如阿根廷、黎巴嫩、烏克蘭和厄瓜多等地的國際債券，去年表現遠勝市場。許多人預期，主要由地區性因素帶動的獨特案例，今年將再次帶動收益。

Vontobel新興市場投資組合管理人拉羅斯稱邊境市場為「極其強大的投資多元化引擎」，表示「他們各有其非系統性風險，但基本上免疫於影響主流新興市場的風險追逐和風險規避因素」。