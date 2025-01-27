中國AI黑馬DeepSeek震撼市場…美股開盤重挫 晶片股暴跌
中國新創公司DeepSeek的低成本人工智慧（AI）大語言模型震撼市場，引發對於美國企業在AI領域優勢地位的質疑，美股主要指數今天開盤重挫，輝達（NVIDIA）等晶片股暴跌。
道瓊工業指數下挫275.4點或0.62%，開在44148.84點。
標普500指數下滑132.2點或2.17%，開在5969.04點。
那斯達克綜合指數挫跌720.3點或3.61%%，開在19234.04點。
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