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中國AI黑馬DeepSeek震撼市場…美股開盤重挫 晶片股暴跌

中央社／ 紐約27日綜合外電報導

中國新創公司DeepSeek的低成本人工智慧（AI）大語言模型震撼市場，引發對於美國企業在AI領域優勢地位的質疑，美股主要指數今天開盤重挫，輝達（NVIDIA）等晶片股暴跌。

道瓊工業指數下挫275.4點或0.62%，開在44148.84點。

標普500指數下滑132.2點或2.17%，開在5969.04點。

那斯達克綜合指數挫跌720.3點或3.61%%，開在19234.04點。

指數 美國 語言

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