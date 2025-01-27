陸DeepSeek掀科技股大屠殺 台積ADR美股早盤摔8% 輝達重挫11%

美股三大指數27日早盤同步下跌，科技股血流成河，因中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek異軍突起，宣稱可用較少成本打造具競爭力的AI模型，引發各界質疑歐美堆砌大量數據和算力來訓練AI模型的合理性，令人擔憂AI類股的泡沫被戳破。

道瓊工業指數跌180點或0.4%，標普500指數挫1.8%，那斯達克綜合指數大跌3.2%，費城半導體指數重挫6%，台積電ADR摔8%，輝達下殺11%。超微跌4.2%。微軟跌4.4%。

AI熱潮中其他雨露均霑者，像是電力供應商，也受到重創。星座能源（Constellation Energy ）27日早盤跳水15%。Vistra也下殺19%。

去年年底，DeepSeek推出開源模型DeepSeek-V3，成本號稱不到600萬美元，上周又釋出更新的DeepSeek-R1，在多項測試都勝過OpenAI的模型。雖然DeepSeek是否真的能以如此低的成本打造大型語言模型，引發華爾街質疑，但也令人反思，既然能以低上不少的成本打造不錯的AI模型，何必砸上億美元的錢。

摩根大通分析師Sandeep Deshpande說：「為何投資人感到不安呢？過去幾個月出現關於微軟要投入重金的新聞，例如宣布在2025年度斥資800億美元，Meta近期也宣布擬投資600-650億美元。」「因此，在大量資金流向美國的AI投資之際，Deepseek的高效率且資源密集度較低的AI模型，取得如此重大的創新和成功，以至於投資人或許會認為AI投資周期被過度炒作，更有效率的未來是有可能發生的。」