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歐盟對陸電動車徵反補貼稅 特斯拉加入提告陣營

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
特斯拉就歐盟向中國大陸進口電動車開徵關稅一事提告。路透
特斯拉就歐盟向中國大陸進口電動車開徵關稅一事提告。路透

繼德國寶馬汽車（BMW）與數家中國大陸車廠之後，特斯拉（Tesla）也就歐盟向中國大陸進口電動車開徵關稅一事提告，讓特斯拉創辦人馬斯克與歐盟的衝突再添一樁。

歐洲法院27日在官網公布案件確認書，指出特斯拉的上海子公司提出訴訟，但未提供更多細節。特斯拉狀告歐盟執委會的官司，將由普通法院審理，判決可上訴至歐洲法院。審理過程可能需時18個月。

歐盟去年10月對中國進口電動車開徵反補貼關稅，特斯拉中國廠最高為7.8%，其他陸廠最高為35.3%。此外，歐盟並對中國進口電動車徵收10%標準進口關稅。

馬斯克批評歐盟的技術監管，並在德國大選中支持當地的極右派政黨另類選擇黨（AfD）。據歐洲汽車製造商協會（ACEA），去年特斯拉的新車掛牌量年減13%至242,945輛。馬斯克的政治激進主義，使部分車主不願購買特斯拉。

歐盟 特斯拉 電動車 馬斯克

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