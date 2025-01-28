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獲利了結賣壓、科技股拋售潮…比特幣跳水跌破10萬美元

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
比特幣27日盤中重挫6.5%。（路透）
比特幣27日盤中重挫6.5%。（路透）

美國總統川普上周責成聯邦政府研究加密貨幣後，反而在加密貨幣市場引發獲利了結賣壓，再加上受到科技股拋售潮的牽連，比特幣27日盤中重挫6.5%，跌破10萬美元，其他加密貨幣行情也走低。

根據彭博資訊報價，比特幣27日一度跌6.5%至97,752.76美元，跌幅稍後收斂至5.2%，報99,140.73美元。其他規模較小的加密貨幣跌更凶，乙太幣重挫7%，Solana幣挫跌8.9%，瑞波幣（XRP）也大跌9.4%。

川普上周簽署行政命令而來，責成成立對白宮提供政策建議的加密貨幣工作小組，並評估創設加密貨幣儲備的可行性後，引起一波獲利了結賣壓。

比特幣走勢
比特幣走勢

FalconX亞太區衍生性金融商品主管麥納地（Sean McNulty）說，雖然這紙行政命令滿足了市場90%的期望，但當前行情已反映這些利多。

加密貨幣跌幅在27日盤中加劇，主因是中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek的最新模型，引爆美國科技股拋售潮，連帶拖累加密貨幣市場。QCA亞洲公司表示，中國大陸的AI模型可能以其成本效益、以及具突破性的開源碼技術，打亂美國的AI霸主地位，從而威脅美股。

從川普去年11月當選以來，比特幣股價已上漲超過50%，曾是加密貨幣懷疑論者的他，最近態度卻大轉彎，並且在12月承諾將讓美國成為加密幣之都、任命「AI及加密幣沙皇」薩克斯（David Sacks），更在上任當天發售以他本人及妻子梅蘭妮為名的加密貨幣。

加密幣發行諮詢機構Liquifi交易部門主管達內森（Justin d'Anethan）表示，「在讓加密貨幣連續看漲的消息頻傳之後，市場看起來想要喘口氣了」。

加密貨幣 美國

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