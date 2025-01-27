快訊

重機國一逆向往北狂飆 國道警全線封閉攔下男騎士

大樂透連2天開出！億元頭獎一注獨得 獎落「這縣市」

寒流續發威！今晚至明晨最冷「低溫下探6度」 這天再迎冷氣團

DeepSeek爆火引AI股恐慌 美學者：AI爭霸中美打成平手

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國大陸AI新創公司DeepSeek以高「性價比」的方式推出能夠媲美OpenAI性能的AI模型。 路透
中國大陸AI新創公司DeepSeek以高「性價比」的方式推出能夠媲美OpenAI性能的AI模型。 路透

中國大陸私募巨頭「幻方量化」旗下開源模型公司DeepSeek上周發布新模型「DeepSeek-R1」，在中美爆紅，同時登頂中美應用商店榜首創下歷史。據港媒《信報》報導，美國紐約大學神經科學名譽教授馬庫斯（Gary Marcus）對此稱，現階段的「AI霸權」之爭已結束，「美國沒贏，中國也沒贏」中美打成平手。

據美國內容創作平台Substack消息，馬庫斯評論表示，大陸近期的進展對OpenAI而言無疑是個重大打擊。OpenAI的「GPT-5」遲遲未能問世，且每個新模型都能被競爭對手迅速跟進。聽到傳聞指出由於OpenAI開發GPT-5時遇到困難，便乾脆把重點放在用戶介面上。

馬庫斯預料，OpenAI的結局，就是AI領域的WeWork，曾備受追捧但最終卻崩塌。而輝達（Nvidia）的惡夢或將很快的到來，因為沒有輝達的頂級晶片，也能有DeepSeek這樣的驚人成果，反問晶片還是否為必需品。

馬庫斯認為，率先開發出GPT-5的公司也只能在文本生成上略勝一籌。長遠來看，誰先達成此目標並不重要，並不會對生成式人工智慧大局造成根本性改變。「除非出現重大變數，否則即使投入5,000億美元的基礎設施建設，未來數年內中美兩國都難以在這場競爭中取得決定性優勢。」

馬庫斯預測，3年後技術進步將更趨於漸進，創新會很快被追上，GPT-5類模型終將問世，但無論是哪家公司拔得頭籌，領先優勢都將轉瞬即逝。而模型更高效、成本更低，但幻覺和可靠性問題仍將存在。到2027年底，中美兩國都不太可能實現「通用人工智能」(AGI)。在「大型語言模型」(LLM）領域無休止的競爭，只會消耗原本用於更創新方案的寶貴資源。

「美國想重獲顯著的優勢，唯一的出路就在於，政府機構、企業或實驗室能突破LLM的固有範式局限。」但馬庫斯稱，目前LLM的路徑已成熟，很難再有顛覆性突破，且還存在透明度差、結構龐雜，難以調試和驗證的問題。技術突破的關鍵，就在開闢新方向，把所有希望寄託在LLM上，無異於刻舟求劍。

馬庫斯指，AGI競賽最終贏家，勝出的不會是有最多晶片的國家，而是最能創新的國家，可能是美國或中國大陸，也可能是某個不拘泥於LLM範式、敢在創新上投入重要資源的其他國家。

此外，由於DeepSeek的爆火，這也引發美國AI股的「恐慌」，投資者對AI盈利能力及行業對高科技晶片的旺盛需求的信心產生動搖，道指期貨暫報4萬4,223點，跌387點；納指期貨跌逾4%，美國半導體股盤前暴跌。

大陸DeepSeek上周發布新模型「DeepSeek-R1」，在中美爆紅。美國紐約大學神經科學名譽教授馬庫斯（Gary Marcus）對此稱，現階段的「AI霸權」之爭已結束，美國沒贏中國也沒贏，中美打成平手。圖／截自馬庫斯美國內容創作平台Substack帳號
大陸DeepSeek上周發布新模型「DeepSeek-R1」，在中美爆紅。美國紐約大學神經科學名譽教授馬庫斯（Gary Marcus）對此稱，現階段的「AI霸權」之爭已結束，美國沒贏中國也沒贏，中美打成平手。圖／截自馬庫斯美國內容創作平台Substack帳號

AI DeepSeek

延伸閱讀

DeepSeek大受歡迎 華爾街日報：美國晶片管制難擋中國AI腳步

中AI大模型強在哪？ 為何史丹福、麻省理工都想用？

成本低廉 中國AI初創DeepSeek震撼矽谷

「AI界的拼多多」傳有Nvidia晶片 恐引美國調查

相關新聞

DeepSeek爆火引AI股恐慌 美學者：AI爭霸中美打成平手

中國大陸私募巨頭「幻方量化」旗下開源模型公司DeepSeek上周發布新模型「DeepSeek-R1」，在中美爆紅，同時登頂中...

DeepSeek大受歡迎 華爾街日報：美國晶片管制難擋中國AI腳步

中國新創公司深度求索（DeepSeek）開發的AI助理今天成為App Store上評分最高的免費應用程式。DeepSee...

以哈停火難保證…全球前三大貨櫃航運商 不願重回紅海

儘管葉門叛軍青年運動（又譯胡塞組織）承諾，只要以哈停火協議持續，就不會對紅海船隻發動攻擊。但前三大航運巨擘仍審慎以對，表...

憂OpenAI侵犯版權 更多印度媒體欲參與侵權官司

法律文件顯示，印度億萬富豪阿達尼和安巴尼旗下數位新聞機構、印度快報與印度斯坦時報等媒體，因擔憂科技公司OpenAI侵犯版...

一度揚言報復哥倫比亞…川普關稅戰擔憂再現 亞股多收低

美國總統川普威脅對哥倫比亞施加高關稅，以報復哥國拒絕搭載遣返被驅逐移民的美國軍機降落。此舉再度引起市場對貿易戰的擔憂，亞...

歐洲央行本週會議有望偏鴿 外界估將再度降息

儘管美國總統川普（Donald Trump）保護主義政策造成的威脅環伺，外界預計歐洲中央銀行（ECB）將於本週稍晚舉行的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。