快訊

圍爐加菜就看這次！大樂透、春節大小紅包快來對 幸運獎號出爐

憂OpenAI侵犯版權 更多印度媒體欲參與侵權官司

中央社／ 新德里27日綜合外電報導
印度多家媒體因擔憂OpenAI侵犯版權，欲參與控告OpenAI侵權的官司。 路透
印度多家媒體因擔憂OpenAI侵犯版權，欲參與控告OpenAI侵權的官司。 路透

法律文件顯示，印度億萬富豪阿達尼和安巴尼旗下數位新聞機構、印度快報與印度斯坦時報等媒體，因擔憂科技公司OpenAI侵犯版權，欲參與控告OpenAI侵權的官司。

包含阿達尼（Gautam Adani）旗下新德里電視台（NDTV）、安巴尼（Mukesh Ambani）的電視集團Network18在內的印度新聞媒體告訴新德里法院，他們希望加入目前進行中、控告OpenAI侵權的訴訟案。他們擔心自家新聞網站內容遭不當利用，並在儲存和重製後供OpenAI旗下人工智慧（AI）工具ChatGPT用戶使用。

路透社率先披露印度新聞媒體業者向法院提交文件，希望參與這起進行中的官司。此舉使印度媒體與OpenAI進行中的法律戰升溫。在這起令人矚目的法律戰中，印度亞洲國際新聞社（ANI）去年率先提告OpenAI，隨後全球和印度出版業在本月24日加入戰局。

路透社審視這份多達135頁的未公開法律文件後，做出上述報導。該文件指控，OpenAI的行為對數位新聞出版協會（DNPA）成員和其他新聞媒體的「寶貴著作權構成明顯和現實的威脅」。

這份文件指出OpenAI「刻意抓取…及改編內容。科技公司在優先考慮內容和賺取廣告收入方面握有不成比例的權力，引起出版商擔心」。

這份法律文件由印度快報（Indian Express）、印度斯坦時報（Hindustan Times）、NDTV以及代表約20家公司的DNPA共同提出。DNPA成員包含Network18、巴斯卡日報（Dainik Bhaskar）、印度電視台Zee News、今日印度集團（India Today Group），以及印度人報（The Hindu）。

OpenAI並未回應有關印度新聞媒體指控的置評請求。OpenAI多次否認這類指控，並表示其AI系統公平使用公開資料。

涉及這樁訴訟案的所有印度媒體業者均未立即回覆路透社置評請求。

OpenAI 印度

延伸閱讀

中AI大模型強在哪？ 為何史丹福、麻省理工都想用？

「AI界的拼多多」傳有Nvidia晶片 恐引美國調查

印媒：印度外交秘書訪陸 或談恢復直航、貿易等議題

陸AI新創大模型震撼矽谷 性能與OpenAI相當 引發Meta恐慌

相關新聞

DeepSeek大受歡迎 華爾街日報：美國晶片管制難擋中國AI腳步

中國新創公司深度求索（DeepSeek）開發的AI助理今天成為App Store上評分最高的免費應用程式。DeepSee...

以哈停火難保證…全球前三大貨櫃航運商 不願重回紅海

儘管葉門叛軍青年運動（又譯胡塞組織）承諾，只要以哈停火協議持續，就不會對紅海船隻發動攻擊。但前三大航運巨擘仍審慎以對，表...

憂OpenAI侵犯版權 更多印度媒體欲參與侵權官司

法律文件顯示，印度億萬富豪阿達尼和安巴尼旗下數位新聞機構、印度快報與印度斯坦時報等媒體，因擔憂科技公司OpenAI侵犯版...

一度揚言報復哥倫比亞…川普關稅戰擔憂再現 亞股多收低

美國總統川普威脅對哥倫比亞施加高關稅，以報復哥國拒絕搭載遣返被驅逐移民的美國軍機降落。此舉再度引起市場對貿易戰的擔憂，亞...

歐洲央行本週會議有望偏鴿 外界估將再度降息

儘管美國總統川普（Donald Trump）保護主義政策造成的威脅環伺，外界預計歐洲中央銀行（ECB）將於本週稍晚舉行的...

陸DeepSeek嚇壞投資人 台積電ADR美股盤前摔逾9%、輝達重挫10%

由於中國大陸AI新創公司DeepSeek以高性價比（CP值）的方式推出能夠媲美OpenAI性能的AI模型，震驚矽谷與科技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。