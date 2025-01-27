快訊

圍爐加菜就看這次！大樂透、春節大小紅包快來對 幸運獎號出爐

以哈停火難保證…全球前三大貨櫃航運商 不願重回紅海

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
前三大航運巨擘表態不會重返紅海。路透
前三大航運巨擘表態不會重返紅海。路透

儘管葉門叛軍青年運動（又譯胡塞組織）承諾，只要以哈停火協議持續，就不會對紅海船隻發動攻擊。但前三大航運巨擘仍審慎以對，表態還不會重返紅海。儘管如此，也有業者透露，打算在下季逐步恢復紅海航線，並說倘若此區復航，運價可能會暴跌25%。

全球前三大貨櫃航運商地中海航運（MSC）、馬士基（Maersk）、法國達飛海運（CMA CGM）近日表示，由於加薩情勢難以預測、中東局勢廣泛緊張，將繼續改道。德國最大航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）發言人豪普特說：「不想讓會起火的天然氣船行駛那裡，我們不知道何時會重返（紅海）。」

葉門叛軍19日致信航運商表示，在停火生效期間不會攻擊英美船隻，但會繼續鎖定以色列船艦。胡塞過去曾襲擊他們宣稱是以國的船隻，但實際上這些船和以國關係有限、甚或沒有關聯。胡塞領袖同時說，倘若停火協議破局，將恢復發動攻擊。

全球航運商對恢復紅海航線猶豫不決，反映葉門叛軍威脅猶存。美國與以國等力圖讓葉門叛軍停手，白宮26日宣布，以國和黎巴嫩同意把停火協議延長至2日18日。

然而，一名航海安全主管說，部分業者暗示，一旦加薩停火協議的第二階段完成，將重啟紅海航線。第二階段是以哈就永久停火、哈瑪斯釋放所有人質來進行談判。

航運高層表示，正計劃在第2季逐步重返此區，但擔心各方競相返回，會有問題。相關人士說，改變航線相當複雜，船隻同時從蘇伊士運河和南非湧入，會讓部分歐洲港口嚴重壅塞。以哈爆發衝突以來，葉門叛軍對紅海100多艘船隻發動攻擊，促使航運商改道南非好望角。

管理紅海碼頭的杜拜環球港務公司（DP World）說，要是停火協議持續，有些改道船隻可以在兩周復航。該公司副主管納拉揚說，這代表航運價格將大跌20%、25%，如果沒有意外，只是時間問題。

紅海 葉門 蘇伊士運河 貨櫃

延伸閱讀

以哈戰1年多來首次！以色列放行巴勒斯坦人返回北加薩

川普提「清空」加薩 籲埃及約旦收容巴人 兩國強力拒絕

川普政府斡旋建功？白宮單方面宣布：以色列真主黨延長停火至2/18

以哈停火第2天 915援助車進加薩 幫派增加配送難度

相關新聞

DeepSeek大受歡迎 華爾街日報：美國晶片管制難擋中國AI腳步

中國新創公司深度求索（DeepSeek）開發的AI助理今天成為App Store上評分最高的免費應用程式。DeepSee...

以哈停火難保證…全球前三大貨櫃航運商 不願重回紅海

儘管葉門叛軍青年運動（又譯胡塞組織）承諾，只要以哈停火協議持續，就不會對紅海船隻發動攻擊。但前三大航運巨擘仍審慎以對，表...

憂OpenAI侵犯版權 更多印度媒體欲參與侵權官司

法律文件顯示，印度億萬富豪阿達尼和安巴尼旗下數位新聞機構、印度快報與印度斯坦時報等媒體，因擔憂科技公司OpenAI侵犯版...

一度揚言報復哥倫比亞…川普關稅戰擔憂再現 亞股多收低

美國總統川普威脅對哥倫比亞施加高關稅，以報復哥國拒絕搭載遣返被驅逐移民的美國軍機降落。此舉再度引起市場對貿易戰的擔憂，亞...

歐洲央行本週會議有望偏鴿 外界估將再度降息

儘管美國總統川普（Donald Trump）保護主義政策造成的威脅環伺，外界預計歐洲中央銀行（ECB）將於本週稍晚舉行的...

陸DeepSeek嚇壞投資人 台積電ADR美股盤前摔逾9%、輝達重挫10%

由於中國大陸AI新創公司DeepSeek以高性價比（CP值）的方式推出能夠媲美OpenAI性能的AI模型，震驚矽谷與科技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。