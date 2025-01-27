一度揚言報復哥倫比亞…川普關稅戰擔憂再現 亞股多收低

美國總統川普威脅對哥倫比亞施加高關稅，以報復哥國拒絕搭載遣返被驅逐移民的美國軍機降落。此舉再度引起市場對貿易戰的擔憂，亞洲股市今天多收低。

法新社報導，川普（Donald Trump）昨天宣布對哥倫比亞商品徵收25%關稅，並將於一週之內提高到50%。他也揚言撤銷哥國官員的簽證，這些舉動敲響市場警鐘。

挪威投資銀行Sparebank 1 Markets的高階策略師切科夫（Dane Cekov）說：「（美國）和哥倫比亞發生的狀況顯示，川普多輕易就會把關稅當作談判工具使用。」

根據美國白宮，哥倫比亞現已同意接收遭美國遣返的哥國移民，美國將不會對哥國祭出制裁和關稅。

此外，市場也在評估中國推出低成本新生成式人工智慧（AI）模型的影響，據稱該模型優於其他知名對手。

另一方面，美國聯邦準備理事會（Fed）將舉行今年首場政策會議，市場已為這重要的一週做好準備。

儘管外界普遍預期，聯準會將維持利率不變，投資者仍密切注意聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的聲明及評論。

有人擔憂，川普誓言施加關稅、大幅減稅、打擊移民和放鬆監管可能再次引發通膨，並迫使聯準會暫停降息，或甚至再度升息。

東京、上海、新加坡、威靈頓、馬尼拉股市收低，香港股市收高。