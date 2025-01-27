快訊

南韓出生率可望9年來首見成長 「首爾都會區」最會生

賴清德首發表春節談話！身穿「Taiwan帽T」 喊話朝野和諧、社會團結

歐洲央行本週會議有望偏鴿 外界估將再度降息

中央社／ 法蘭克福27日綜合外電報導
外界預期歐洲央行將於30日舉行的決策會議調降基準存款利率1碼（0.25個百分點）至2.75%，將是連續第5次降息。 路透
外界預期歐洲央行將於30日舉行的決策會議調降基準存款利率1碼（0.25個百分點）至2.75%，將是連續第5次降息。 路透

儘管美國總統川普（Donald Trump）保護主義政策造成的威脅環伺，外界預計歐洲中央銀行（ECB）將於本週稍晚舉行的決策會議再度降息，官員確信抗通膨之路維持在正軌上。

法新社及「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，外界預計歐洲央行將於30日舉行的決策會議調降基準存款利率1碼（0.25個百分點）至2.75%，將是去年6月啟動降息循環以來，連續第5次降息。

歐洲央行自2022年中開始多次升息，以抑制飆升的通膨。如今，由於物價增幅趨緩和歐元區經濟看起來疲軟，歐洲央行正著手調降利率。

歐元區通膨過去數月降至低於歐洲央行的2%目標後，於去年12月再度攀升至2.4%，使外界感到擔心。儘管達成通膨目標之路崎嶇，但歐洲央行官員仍確信他們走在正確的路上。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）上週出席在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）峰會，她接受財經媒體CNBC訪問時說，今年內「我們確信通膨目標有望達標」。

在歐洲央行公布利率決策前一天，美國聯邦準備理事會（Fed）預計美東時間29日（台北時間30日凌晨）公布利率決定，外界預期聯準會將維持利率按兵不動，同時觀察聯準會對川普新政前景的看法。

川普重返白宮為全球展望增添不確定性，他揚言對所有輸美商品全面開徵關稅，包括歐洲商品。

有人擔心川普保護主義政策將刺激美國通膨攀升，且這個趨勢可能擴散至歐元區和全球其他地方。

不過，拉加德試圖淡化這些疑慮，她告訴CNBC，任何「美國通膨復熾…都會是美國的問題」，決策官員不太擔心美國通膨會影響到歐洲。

歐元區 通膨 降息

延伸閱讀

川普上任後再有新政！加州大火掀防災改革 金融業認為衝擊在長期影響

美國哥倫比亞達協議 哥原拒美遣返軍機後轉彎 川普收回關稅制裁

TikTok解套？傳甲骨文將接手營運 川普：很多人跟我談

川普提「清空」加薩 籲埃及約旦收容巴人 兩國強力拒絕

相關新聞

影／需求持續上升 德國車稱霸印度豪車市場

雖然在本土和中國市場面臨挑戰，德國車在印度的豪華車市場依然表現亮眼。對車廠而言，印度是個策略性市場，且高端車型需求正持續上升。然而，對多數印度人而言，價格親民的本土與其他亞洲品牌車款才是主流選擇。

一度揚言報復哥倫比亞…川普關稅戰擔憂再現 亞股多收低

美國總統川普威脅對哥倫比亞施加高關稅，以報復哥國拒絕搭載遣返被驅逐移民的美國軍機降落。此舉再度引起市場對貿易戰的擔憂，亞...

歐洲央行本週會議有望偏鴿 外界估將再度降息

儘管美國總統川普（Donald Trump）保護主義政策造成的威脅環伺，外界預計歐洲中央銀行（ECB）將於本週稍晚舉行的...

陸DeepSeek嚇壞投資人 台積電ADR美股盤前摔逾9%、輝達重挫10%

由於中國大陸AI新創公司DeepSeek以高性價比（CP值）的方式推出能夠媲美OpenAI性能的AI模型，震驚矽谷與科技...

市場消化中國經濟數據 日股收盤走勢不一

中國今天公布1月採購經理人指數（PMI）和去年12月規模以上工業企業利潤總額數據，市場正消化這些資料，東京股市今天收盤走...

FT: 因應海底電纜遭斷 台灣將52艘陸貨輪列入黑名單

台灣已將52艘使用權宜船籍的大陸貨船列為黑名單，將對這些船隻主動追蹤並檢查，以規範快速膨脹且正引發全球安全疑慮的「影子船...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。