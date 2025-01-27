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陸DeepSeek嚇壞投資人 台積電ADR美股盤前摔逾9%、輝達重挫10%
由於中國大陸AI新創公司DeepSeek以高性價比（CP值）的方式推出能夠媲美OpenAI性能的AI模型，震驚矽谷與科技界，拖累台積電ADR美股盤前摔9.8%、輝達重挫10.3%。
荷蘭晶片設備製造大廠艾司摩爾（ASML）在阿姆斯特丹交易的股票，27日一度大跌11%至626.30歐元，為去年10月15日以來最大盤中跌幅。偏重科技股的那斯達克100期貨指數也急挫。
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