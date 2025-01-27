陸DeepSeek嚇壞投資人 台積電ADR美股盤前摔逾9%、輝達重挫10%

雖然在本土和中國市場面臨挑戰，德國車在印度的豪華車市場依然表現亮眼。對車廠而言，印度是個策略性市場，且高端車型需求正持續上升。然而，對多數印度人而言，價格親民的本土與其他亞洲品牌車款才是主流選擇。

2025-01-27 16:09