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FT: 因應海底電纜遭斷 台灣將52艘陸貨輪列入黑名單

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
野柳東北方海域的海底國際電纜發生損壞，中華電信研判疑似為一艘喀麥隆籍貨輪（圖）造成，海巡獲報出動巡查並發現肇事貨輪，當場攔查要求至基隆港外海接受調查。（海巡署提供）
野柳東北方海域的海底國際電纜發生損壞，中華電信研判疑似為一艘喀麥隆籍貨輪（圖）造成，海巡獲報出動巡查並發現肇事貨輪，當場攔查要求至基隆港外海接受調查。（海巡署提供）

台灣已將52艘使用權宜船籍的大陸貨船列為黑名單，將對這些船隻主動追蹤並檢查，以規範快速膨脹且正引發全球安全疑慮的「影子船隊」。

國際關注的焦點集中在俄羅斯利用影子船隊出口石油以繞過制裁，這類船隻數量已超越油輪，對沿海國家構成海事和國安風險。

根據英國金融時報看到的黑名單，這次加強檢查的對象是懸掛喀麥隆、坦尚尼亞、蒙古、多哥與獅子山這五國國旗的貨船，這些權宜船的船東公司註冊於中國大陸、香港或澳門。

據報導，台灣官方展開此次這擊行動，是因本月一艘破舊的大陸船東的貨船涉嫌切斷台灣一條海底電纜，而之前在波羅的海也有大陸和俄羅斯擁有船隻捲入類似事件。

台灣鎖定這五個國家，因為根據亞太地區港口國監管多邊組織東京備忘錄組織（Tokyo MOU）的資料，登記這些國家旗幟的船隻在違反海事安全或勞動法規以及規避制裁方面，是不合規最多的。

由於北京反對，台灣並非東京備忘錄的成員，但官員透露，台灣透過「特定管道」取得這組織提供的問題船隻名單，然後篩選出船隻擁有者具陸資背景的部分。

在這52艘貨輪中，台灣官方又列出其中15艘視為對國家構成威脅的船隻，原因是這些船隻過去一年內曾在台灣領海內逗留15天或更長時間。根據黑名單，其中涉嫌切斷海底電纜的船隻被定義為「高威脅」，另有4艘被列為「中度威脅」，以及10艘被認為具有「一定威脅」。

俄羅斯 東京 黑名單

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