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春節飲酒有技巧！專家建議2種酒殺傷力較低 混酒傷腸道難瘦身

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
土耳其警察本月17日在伊斯坦堡一家商店稽查酒品。法新社
土耳其警察本月17日在伊斯坦堡一家商店稽查酒品。法新社

農曆新年即將到來，親朋好友聚餐活動接踵而至，儘管所有酒精飲料都具有一定風險，名人營養師兼腸道健康專家喬弗雷（Daryl Gioffre）指出，其實有一些選擇飲酒的小撇步，讓人既能好好享受杯中物，又不會嚴重影響身體健康。

紐約郵報報導，談到飲酒，適量絕對是關鍵。根據美國飲酒指引，建議女性每天飲酒量不超過1杯，男性飲酒量不超過2杯。

喬弗雷指出，無穀物伏特加是啜飲時的明智選擇，對特別在意腸道健康的人更是如此，比如Ciroc和Chopin伏特加，是從水果和塊莖蒸餾而成，是天然無麩質的選擇，不像許多以穀物為基礎的酒中有常見的過敏原和刺激物。

喬弗雷警告，「含麩質的伏特加對腸道而言是一種大規模殺傷武器」。他提出，麩質是一種存在於小麥、大麥和黑麥中的蛋白質，會導致發炎並損害腸道內壁，造成一般稱為腸漏症的疾病。而麩質也會破壞腸道微生物群的微妙平衡。

假如伏特加並非首選，那麼龍舌蘭是值得考慮、對腸道有益的替代品。

喬弗雷解釋，龍舌蘭天然無麩質，且含有較少造成宿醉的同類物（congeners），相比其他烈酒是更乾淨的選項。同類物是酒中所含因發酵過程而產生的化學副產品，號稱「宿醉元兇」。

不過，龍舌蘭酸性較高，可能加劇胃酸逆流、腹脹和腸道疼痛，較不適合消化不良的人。

除了可以選擇殺傷力較低的酒精飲料，對於混酒也要格外小心。

喬弗雷指出，糖漿和果汁本質上是糖水，營養價值為0，而且酸性高，這對腸道和腰圍來說都不是好消息。

即使無糖汽水可能沒有糖或卡路里，卻也含有人工甜味劑。這些成分對腸道有害，而「瘦身雞尾酒」可能也不如想像中友善。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

酒精

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