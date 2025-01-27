突然爆紅的DeepSeek嚇壞矽谷 美股期指和日晶片股大跌

美國股市期貨指數在周一（27日）亞洲早盤重挫，日本晶片類股也大跌，因為中國大陸AI新創公司DeepSeek以高性價比（CP值）的方式推出能夠媲美OpenAI性能的AI模型，震驚矽谷與科技界。

在台灣時間27日上午接近10時30分，標普500指數期貨重挫近1%，那斯達克100指數期貨大跌1.8%。

DeepSeek可謂一夕爆紅，該公司20日對外正式發表新的AI模型DeepSeek-R1，因性能與OpenAI最新的o1相媲美，引發轟動。在周末期間，有關這款AI模型的低成本、高性能，而且未依賴先進AI晶片的消息引發熱議，這令人質疑輝達等（Nvidia）美國科技巨擘在AI產業的主導地位。

瑞聯銀行的常務董事Vey-Sern Ling表示：「DeepSeek顯示出，用較低成本開發強大AI模型是可能的，這可能會破壞目前由少數幾家科技巨擘高額支出主導整個AI供應鏈的投資邏輯。」

根據大陸媒體財聯社報導，DeepSeek僅用2,048組H800繪圖晶片（GPU）、耗時兩個月，就訓練出了一個6,710億參數的DeepSeek-V3。相較下，Meta訓練參數量4,050億的Llama 3，用了16,384組更強的H100顯示卡，耗費54天。這代表DeepSeek的訓練效率提升了11倍。

在日本，輝達（Nvidia）的半導體測試設備供應商愛德萬測試（Advantest）股價今天盤中重挫8.3%，Disco下跌3.3%、東京威力科創（Tokyo Electron）跌逾4%。

儘管軟銀計劃與OpenAI、甲骨文等公司合作投資美國AI基礎設施的消息在上周曾帶動科技與晶片相關類股大漲，但周一可能面臨獲利了結風險。軟銀今天重挫超過6%，逆轉上周飆漲16%的走勢，為資料中心生產電纜的古河電氣工業（Furukawa Electric）和藤倉公司（Fujikura）分別崩跌9%和8%。

住友生命保險平衡組合投資總經理Masayuki Murata表示：「大型科技公司在AI上投入了大量資金，幾乎達到了一國政府預算的規模，但一直存在一個問題，即能否產生符合投資規模的回報。」他說，DeepSeek可能引發科技股下跌。

Ortus Advisors日本股票策略主管Andrew Jackson表示：「今天迄今全是和DeepSeek問題相關，但很難判斷接下來的影響性。顯然，古河電氣工業和藤倉這類過熱的股票受到了衝擊。」