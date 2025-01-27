大陸AI拓展至聊天機器人之外 與美國發展並駕齊驅

繼DeepSeek和字節跳動陸續發表和OpenAI的ChatGPT競爭的人工智慧（AI）模型之後，許多大陸企業上周陸續在此基礎上開發超越聊天機器人功能的產品。

百度上周二表示，可快速製作簡報及其他文件整合的生成式AI的「文庫」平台，截至去年底已吸引4,000萬付費用戶，營收較去年同期成長60%。更新功能已於上周推出給用戶，譬如利用AI根據企業財務報告生成簡報。

顧能（Gartner）數據和分析北京團隊研究總監閆斌估計，中國大陸已有超過10%的企業在使用AI，高於約六個月前的8%。他周三指出，比起原先2個百分點的成長費了一年以上的時間，企業正加快採用AI的速度。

AI代理也即將大規模進入中國大陸市場。根據CNBC取得的內部訊息，騰訊執行長馬化騰1月13日對員工的演講中表示，騰訊計劃很快將AI代理整合到微信（WeChat）。

萬方家族辦公室（Raffles Family Office）私募投資主管黃雁青（Jo Huang）認為，大陸在AI產業正和美國並駕齊驅之速快速發展。

有些中國開發的AI 應用也在海外使用。阿里巴巴的國際事業本月初宣布，AI驅動的產品搜尋引擎「Accio」已吸引50萬家小型企業用戶。

「Accio」於去年11月推出，允許企業透過少量文字或圖片提示來搜尋批發產品，並為用戶提供這些產品在消費者中的受歡迎程度及預期獲利的分析。

電子商務公司amazing.com執行長Mike McClary表示，Accio將研究時間從數周縮短到一天左右。他表示，過去使用的Alibaba.com 和亞馬遜（Amazon）需要瀏覽數百甚至數千個搜尋結果，然後再和五到十家供應商逐一談判，最後才能選定一家合作。

McClary指出，「下一個扭轉大局的技術」將是利用AI將產品圖片置入任何場景中以生成廣告。