蘋果首款智慧家居控制器 傳下半年推出

蘋果公司傳出準備在今年下半年推出首款智慧家居控制器，將搭載類似iPad的螢幕。

根據彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）26日發表的「Power On」時事通訊，這款智慧家居裝置會在今年下半年推出，將是蘋果邁向「在智慧家庭扮演更重要角色的第一步」，也是蘋果「今年最重要的發表」。

長期觀察蘋果供應鏈的分析師郭明錤先前的報告指出，這款家居控制器今年稍後將進入量產。它據信包含高品質揚聲器、可用於FaceTime視訊通話的鏡頭，並且分為壁掛式或搭配獨立底座銷售。

根據Power On報導，蘋果還將推出額外的家居周邊產品，例如專用的室內安全監視器和可使用Face ID臉部辨識的門鈴。

先前已有傳言指出，蘋果這款智慧家居控制器將配備A18晶片和至少8GB的RAM，以便執行人工智慧功能 Apple Intelligence。由於預料裝置內建鏡頭和麥克風，因此也能當安控監視器使用。

預料這款裝置將整合蘋果大幅改進的Siri家庭助理、利用Thread和Matter智慧家居通訊協議標準來控制智慧家居裝置，也會使用現有的Home軟體介面。蘋果是否會把雲端儲存功能iCloud納入支援安控影像仍有待觀察。

這款裝置的目的，是利用改進後的Siri和螢幕上的小工具，做為智慧家用產品的主要控制器，類似於其他蘋果產品上Home應用程式的運作方式。換言之，這款家居控制器預期能夠幾乎配合使用其他廠商所推出、支援Matter和Thread安全通訊標準的家用產品。它將利用Apple Intelligence和Siri進行自動化和控制，而且可能在專用的「homeOS」上運作。

目前尚不清楚這款新產品名稱是否採用先前傳出的「HomePod」，或是全新名稱，例如「Apple HomeHub」。這將是蘋果跨入目前由亞馬遜Echo Show和Google的Nest Hub所主導的市場。