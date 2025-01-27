美股超級財報周 關注蘋果

台股春節休市期間，美國科技股超級財報周才正要揭開序幕，加上聯準會將在卅日公布利率決策、美國總統川普揚言最快二月一日對加拿大、墨西哥、中國大陸加徵關稅，在在牽動全球股市變局。

全球央行大多選在本周公布利率決策，美國聯準會、歐洲央行、巴西央行及南非央行都將在台灣時間卅日當天公布利率決策，將會牽動美元兌歐元及新興市場貨幣匯率。

美國聯準會即將於一月卅日召開利率決策會議，市場預期利率將按兵不動，但外界都在留意主席鮑爾對經濟、就業、通膨、利率的看法，究竟是正確解讀鮑爾會堅持做自己，還是一定程度地對川普輸誠。

富蘭克林證券投顧表示，面對川普政府的減稅、關稅政策，美國通膨未來動向存在巨大不確定性，讓聯準會將二○二五年降息次數從四次下修至二次，市場解讀為「鷹式降息」，即看到且確認通膨放緩後才有可能會降息，此舉也將使市場重新評估美股價值，不過，聯準會也同步上修ＧＤＰ（國內生產毛額）與下修失業率，在經濟維持強勁成長力道下，仍有助支撐美股企業獲利。

而科技股之中，最受外界關注的，仍然是蘋果財報。市場對於蘋果財報表現看法分歧，有分析師說蘋果的「凜冬到來」，但也有人持續看好，認為服務營收足以抵銷iPhone的低迷，並認為股價跌過頭了。

蘋果預定在美國時間一月卅日盤後（台灣時間卅一日凌晨）公布上季財報。高盛分析師黃麥可（Michael Ng）估計，上季iPhone出貨量將年減、降至七千六百九十萬支左右，但由於iPhone平均售價年增百分之五，足以抵銷。他預測iPhone銷售額將上揚百分之一至六百九十七億美元。蘋果整體營收將攀升近百分之四至一二四二億美元，而服務部門更會繼續交出兩位數成長。

蘋果廿四日收在二二二點七八美元，已經從波段高點回檔逾百分之十、進入修正。蘋果股價受創，主要是iPhone需求疲弱。Canalys報告指出，iPhone去年的中國大陸市占落居第三。另一原因是蘋果AI功能上路緩慢，可能難以在近期提振iPhone銷售。

瑞銀分析師形容，蘋果的凜冬已然到來。Jefferies分析師更將蘋果股票評等降至賣出。

但Wedbush分析師艾夫斯表示，對蘋果股票的恐慌與做空太過頭了。他說，蘋果股價相對於歷史水位，確實處於高檔，但有三億支iPhone四年來沒有升級，該公司處於多年換機潮的初期階段。