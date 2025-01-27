日本投資人 大賣歐債

日本投資人近來大賣歐元區公債，出售速度為十多年來最快，可能會讓歐洲政府在借貸成本跳增之際，面臨更大壓力。專家警告，歐元區公債大戶動手減碼，可能會觸發激烈的拋售潮。

高盛彙整日本財務省與日本銀行（央行）的數據發現，在去年11月為止的過去六個月，日本投資人淨出售410億歐元（約430億美元）的歐元區公債。分析師說，歐洲債券殖利率可能攀升、以及德國聯合內閣垮台等政治動盪，加劇賣壓。此一時期法國公債賣壓最大，日方脫手總額達260億歐元。

法國興業銀行的全球資產配置主管博卡扎指出，日本投資人資金回流國內，將引發日本和全球市場劇變。儘管日本投資人過去幾年大多減碼歐債，但最近幾個月來加速脫手。

普徠仕（T. Rowe Price）經濟學家指出，來自日本的投資一直都穩定支撐歐洲公債需求，但市場如今進入債市義勇軍時期，可能更常出現迅速且劇烈的拋售。

日銀進入升息循環正在重塑全球金融市場。國際貨幣基金組織指出，2020年底的高峰期時，日本法人共持有3兆美元的外債，現在日本投資人開始在國內尋找標的，研究公司Exante策略師估算，日本投資人對全球債券的淨買超額過去五年來驟降至150億美元。