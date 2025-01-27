美企買庫藏 主管卻在賣股票 美股漲勢有隱憂

美國企業宣布買回庫藏股的金額創新高，已激勵美股上周再創新高，但今年元月上市公司主管等內部人卻快速賣出自家股票，成為美股漲勢的隱憂。

Birinyi合夥公司的數據顯示，本月來到22日止，企業宣布買回庫藏股的金額超過480億美元，是1999年該公司搜集這項數據以來的高點，奇異（GE）、花旗集團（Citigroup）及Netflix等企業都於元月宣布買回股票。

不過，華盛頓服務公司公布的企業內部人信心調查顯示，同期僅98家公司至少有一位主管買進自家公司股票，卻有447家公司至少一位主管賣出股票，買／賣比率僅0.22，是1988年編製這項指標以來的最低水準。

內部人買／賣股票比率 圖／經濟日報提供

這次內部人賣出股票的特色之一，是高度集中於大型科技公司。分析師指出，科技股在過去兩年大幅上漲後，內部人增加賣股也很自然。從風險／報酬考量來看，這表示科技股股價居高之際，內部人的信心可能下降，但他們也可能是基於風險控管，未必就是缺乏信心。

許多美國公司目前處於買回庫藏股的閉鎖期，因為許多公司即將公布去年第4季財報，不過閉鎖期並不影響內部人買賣股票，而投資人對內部人賣出股票比率偏高的意涵通常是半信半疑，因為內部人出售股票的原因很多，包括大盤表現，股價高低，以及主管們的個人原因。

分析師指出，內部人與公司的作法經常有很大差異。但買回庫藏股也可能是看跌後市，因為有信心的企業主管通常偏向對公司進行再投資，而並非將現金回饋給投資人。整體而言，內部人決定賣股很少會被認為是有利的信號。

目前美國科技股股價明顯偏貴，令許多機構擔心目前的多頭行情還剩下多少動能，但投資人目前選擇聚焦於正向發展，許多專業人士預期今年股市將繼續看好。