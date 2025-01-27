提高政府效率！馬斯克要動用區塊鏈 已會見多家業者

知情人士透露，領導美國新成立政府效率部（DOGE）的億萬富豪馬斯克，已開始討論如何運用區塊鏈技術改善政府效率，成為川普政府支持數位資產產業的最新跡象。

彭博資訊報導，馬斯克已向親近盟友提出以數位帳技術降低政府成本的想法，也已討論過利用區塊鏈追蹤政府花費、保存數據、支付款項，甚至是管理建物。政府效率部相關人員也已會見過多家公共區塊鏈業者的代表，以評估其技術，但最後也可能破局。

一名人士去年12月已向川普交接團隊官員推銷區塊鏈技術的潛在用途，主要聚焦於區塊鏈能夠保護重要的政府數據，且能追蹤資金流向。除了區塊鏈，馬斯克和其團隊也可能利用好幾種技術撙節成本、消弭浪費的支出，並且打擊舞弊和濫用。

馬斯克展開這些討論也符合直覺，因為美國總統川普上任後，已快速推行多項有利加密貨幣的政策，包括23日簽署行政命令，成立負責數位資產的工作小組，成員包括多名重要政府官員。

川普20日以行政命令成立的政府效率部，主要負責推動美國聯邦政府科技和軟體的現代化，以盡可能提高政府效率和生產力。川普已表示，該團隊將與白宮預算管理局（OMB）合作，找出可削減的支出，並在2026年7月4日前完成建議。

雖然在大規模計畫使用區塊鏈這個構想並不新穎，但應用在像美國政府這麼龐大的組織，仍是還未經過考驗的概念。沃爾瑪（Walmart）等大企業多年前都曾推出區塊鏈計畫，但許多計畫都發現，區塊鏈未必比現有的資料庫技術更節省成本或更有效率。

非營利組織美國創新基金會（FAI）首席經濟學家哈蒙德表示，美國政府能利用內部區塊鏈，以安全而透明的方式追蹤政府開銷、文件和合約，但「問題在於這些事物是真的需要用到區塊鏈，因為傳統資料庫也能達到類似功效，而且較少不利因素」。

比特幣等所使用的公開區塊鏈也各自有自身問題，因為這些分類帳是由去中心化的電腦網路管理。杜克大學金融學教授哈維表示，政府使用公開區塊鏈的其中一個問題是，政府完全無法掌控輸入源，「我認為對政府而言，無法掌控會是一大問題」。