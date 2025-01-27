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川普：TikTok命運 30天內決定

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統川普25日說，正與多名人士針對收購中國大陸字節跳動旗下的TikTok進行協商，可能會在未來30天做出決定。

路透報導，川普搭乘空軍一號飛往佛州時，向媒體記者說：「我已經和許多人談過TikTok，而且對TikTok有很高的興趣。」

路透和NPR已報導，白宮正在和甲骨文等美國投資人洽談一項協議，避免TikTok在美國遭禁。根據白宮磋商的協議內容，字節跳動仍將擁有TikTok持股，TikTok現有管理階層保持不變，主導營運，但提供TikTok網路基礎設施的甲骨文將監督資料蒐集和軟體更新，並且負責處理國家安全議題，這群美國投資人將「實質掌控TikTok的全球營運」。

這群投資人可能包含微軟，但知情人士說，潛在協議的條件還沒談妥，可能改變。

不過川普在被問到這則報導的內容時，回答「不，沒有和甲骨文（協商），一些人正在跟我談收購TikTok，非常重要的人士，我可能會在未來30天做出決定」。

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