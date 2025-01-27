高盛：關稅戰 推升美企成本

美國總統川普的關稅政策預料將為美國國庫帶來大筆收入，但高盛集團預測美國企業的成本也將因此暴增，在未來幾年可能必須設法規避2,500億美元的關稅。

高盛以首席經濟學家海濟斯（Jan Hatzius）為首的團隊發布報告表示，受美中貿易戰影響，估算美國企業2023年已規避1,100-1,300億美元的關稅，並預測在川普第二任期還要再設法避掉多達1,250億美元的關稅，兩者加總後，暗示企業在「未來幾年要規避的關稅總額可能增至約2,500億美元」。

之前從中國大陸和其他國家進口商品的美企，已用各種手段規避增加的關稅，包含改從未被加徵關稅的國家出貨、誤植產品品項標籤以適用更低的關稅稅率，或以其他方法低報商品淨值。

川普認為，關稅是實質對外國企業課稅，認為企業會自行吸納關稅並且降價，還能利用增加的關稅收入減少債務，但企業規避關稅的做法將對這種想法大潑冷水。

高盛預期，根據美國要對進口自中國大陸的產品關稅稅率提高20個百分點、對歐洲進口汽車關稅提高10個百分點的計畫，企業規避關稅將使美國的收入減少250億美元，損失金額高於2023年的150億美元。