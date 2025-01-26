75%履歷沒被點開就Out！前Google面試官曝提高錄取的「3階求職術」

摘要 看完此文，你會知道如何針對求職3大階段的常見錯誤進行改善：從履歷客製化以通過篩選，到充分準備面試問題展現價值，最後透過引人入勝的職場故事打動面試官。無論是求職新手還是轉職者，都能有效的提升面試成功率。

「如果你投出很多履歷卻都石沉大海，也許是時候重新檢視求職策略了。」34歲的拉斯基（Brenna Lasky）曾在Google、Meta和Salesforce等科技巨頭服務8年，擁有豐富的科技業招募經驗。目前，她轉任職涯顧問，幫助求職者克服職涯困境。從初次投遞履歷到最終面試，她將帶領我們解析求職過程中的關鍵時刻，助你突破重圍。

如果你完全沒收到面試邀請？錯誤一：海投履歷，毫無準備

在競爭激烈的就業市場，招募人員平均只花不到1分鐘審閱一份履歷。因此，你的履歷必須在第一眼就抓住目光，而「客製化」正是關鍵所在。拉斯基建議，先準備一份基礎版履歷，再針對不同職位進行調整，而不是盲目地大量投遞。

另外，決定你是否能進入面試的關鍵在於：「你有沒有符合職位的最低要求」。根據求職服務公司Preptel的研究，有高達75%的履歷在進入人資手中之前，就已被招募管理系統（AST）過濾掉了。因此，她提醒，應仔細檢視職位描述，確保履歷中的「關鍵字」能精準對應職位需求。

如果你總是止步於初試？錯誤二：4大必問問題準備不足

通過履歷篩選後，接下來通常是30分鐘的初試。在這個階段，面試官幾乎一定會問到以下四個關鍵問題：自我介紹、應徵動機、轉職原因和薪資期望。這些問題不僅是你展示相關經驗的機會，也是表現你與公司文化契合度，展現職涯規劃，並強調自身市場價值的關鍵時刻。

拉斯基強調，回答時不要僅僅描述「我做過什麼」，而是聚焦於「這些經驗如何幫助我勝任新的職位」。有條理且充分準備的答案，能讓面試官清楚看見你的價值，這才是成功晉級的關鍵。

倘若你從沒進入最後一輪？錯誤三：無法說個引人入勝的故事

在進入第二輪面試後，你可能會面對多位面試官，回答關於情境問題、技術能力與職場技能的提問。這個階段，能否成功脫穎而出，往往取決於你是否能講好自己的「職場故事」。

拉斯基建議，事先準備5到6個實際案例，具體展示你的影響力與成就，並確保這些故事與職位描述中的需求相符。好的職場故事不僅要具體，還需兼具說服力與情感共鳴。

就像《哈佛商業評論》中提到的，一個出色的故事應該同時打動人心和說服人心。例如，你可以這樣表述：

「我的一項核心能力是能在壓力下進行策略性調整。舉例來說，在新冠疫情期間，由於旅行禁令，我們上一個會計年度最後一季的銷售大幅下滑。我當時思考，我們的客戶在這個特殊時期真正需要什麼，並重新調整策略，聚焦在地生產以服務國內市場。我和團隊透過執行多項計畫（如A、B、C）達成目標。最終，我們不僅成功提升下一季度的銷售額15%，還為改善當地經濟做出了實際貢獻。」

這段話完美展示了如何將數據（15%的銷售增長）融入情境故事（疫情危機），同時加入人性化元素（體察客戶需求），展現問題解決能力（策略轉型）。更重要的是，這不僅呈現了個人成就，也凸顯了更大的社會影響（改善當地經濟）。

透過這樣的故事，你不僅說明了自己的專業能力，也讓面試官感受到你作為一位候選人的真實價值。

資料來源：HBR、商業內幕、CNBC

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《原文75%履歷沒被點開就Out！前Google面試官教你提高錄取的「3階求職術」》