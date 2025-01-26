日經產大臣訪台積電熊本廠 盼加速評估增加投資

日本經濟產業大臣武藤容治1月23日造訪台積電位於熊本縣菊陽町的工廠，在跟台積電企業規劃組織副總經理李俊賢等人會面時表示，「希望能加速評估在日本的進一步投資」。

日本「熊本日日新聞」今天報導，武藤這次前往台積電熊本廠，主要是確認去年底已開始量產的工廠進度。李俊賢和武藤會面時，對日本政府及熊本縣政府等在量產方面提供大力協助表達感謝之意。

台積電熊本一廠主要生產供智慧型手機等感光元件及汽車使用的邏輯運算積體電路。武藤表示，實現在日本生產解決社會課題不可或缺的先進半導體量產的台積電，「是最重要的夥伴」。

他還說，希望台積電能成為以九州熊本為起點的投資擴大，及創造就業、提高薪資和培育人才的引領者。

由於會面只開放致詞部分，日本政府經濟產業省表示，台積電方面會中說明，有關預定今年首季動工的第二工廠「依計畫持續推動」；但據稱會中未提到第三工廠。

武藤會後受訪談到第三工廠時說，將會在關注全球及半導體市場等狀況的同時，跟台積電方面進行商議。