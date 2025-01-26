美媒：白宮研議由甲骨文接手TikTok

美國全國公共電台今天報導，美國總統川普政府為拯救短影音平台TikTok，正研議由軟體公司甲骨文（Oracle）和一群外部投資人接手，藉此控制TikTok的全球營運。

路透社引述全國公共電台（National Public Radio）報導指出，依照白宮正在研議的協議，TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）將保留該公司少部分股權，但TikTok的演算法、資料收集和軟體更新，將由為TikTok提供網路基礎設施的甲骨文監管。

全國公共電台引述2名了解會談狀況的知情人士做出上述報導。白宮和甲骨文尚未發表評論。

「不賣就禁」法要求字節跳動必須在今年1月19日前脫手TikTok，否則TikTok將在美國被禁。這款擁有1.7億美國用戶的短影音應用程式，在禁令生效前不久就被暫時下架。

川普上任1天後簽署行政命令，尋求將「不賣就禁」法延後75天執行。

據全國公共電台報導，這項可能的交易意味著美國投資人將持有TikTok多數股權，但具體交易細節目前還在協商中，可能仍有變數。

全國公共電台引述直接參與談判但未獲授權公開發言的人士說法指出：「目標是讓甲骨文有效監管和監督TikTok的運作，字節跳動不會完全退出，但中國持股比例將最大限度地減少。」

根據報導，參與談判的其他潛在投資人還包括美國微軟公司（Microsoft）。

報導也指出，甲骨文和白宮官員昨天就一項潛在交易召開會議，並計劃下週再舉行另一場會議。報導引述消息人士說法指出，甲骨文有意收購TikTok「數百億美元」股份，但其餘交易細節仍未定案。