快訊

南台深夜連2震！台南規模4.7、屏東規模5.3 國家級警報大響

星巴克執行長薪酬驚人！工作四個月領這麼多

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
星巴克執行長薪酬驚人！工作四個月領這麼多。美聯社
星巴克執行長薪酬驚人！工作四個月領這麼多。美聯社

彭博報導，星巴克（Starbucks）新任執行長尼可（Brian Niccol）在上任四個月後，公司支付了約9,600萬美元的薪酬給他，是美國企業最高薪酬的其中之一。

根據星巴克24日公布的資料，尼可這筆薪酬的94%是該公司的股票，大部分跟表現有關，其他則是綁定超過三年。去年9月初加入星巴克的尼可，在入職滿一個月後還獲得了500萬美元的簽約獎金。

星巴克的營收經歷連續下滑後，在去年開除了前執行長納拉西姆漢（Laxman Narasimhan），並從奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle Mexican Grill）挖角尼可來挽救公司。星巴克並未要求尼可搬家到總部所在的西雅圖市，而且還幫他支付逾143,000美元的住房支出，以及在南加州與西雅圖間往返的7.2萬美元費用。

彭博估計，尼可的年薪可能約為1.13億美元，其中很大一部分是彌補他離開前東家放棄的獎金和未兌現的股票。尼可在執行長收入排名中，已經接近前20名了。

星巴克表示，尼可「擁有帶領公司成長經驗與良好成績，是很受歡迎且有力的領導者」。

星巴克 西雅圖 領導者

延伸閱讀

絕美獨棟咖啡館+2！ 屏東踩點星巴克「內埔、建國門市」亮相 返鄉喝咖啡必遊新地標 新春揭開多重優惠

這兩天「星巴克買1送1」！限時優惠喝　星冰樂系列、新品那堤都能點

慢走不送！北美星巴克新規：沒消費禁占位、借廁所

星巴克「買一送一」又來了！ 連2天爽喝大杯「星冰樂」、奶香風味新品99元

相關新聞

百事出局？好市多熟食部將換汽水 可口可樂重新回歸

在美國量販店好市多（Costco）的熟食部，愛好可口可樂（Coca-Cola）的消費者過去十年來別無選擇，吃著1.5美元...

投資人鬆口氣…美股創近40年總統就職首周最佳表現 下周2重頭戲登場

美國股市本周創下1985年以來美國總統就職首周最佳表現，投資人接著將目光轉向下周登場的超級財報周以及聯準會（Fed）釋出...

川普2.0首周美債市淡定 市場下周觀望「三角謎題」怎解、Fed決策

美國總統川普上任首周，美國公債市場平靜得出奇，各天期公債價格全周漲多跌少，基準的10年期公債殖利率周線微揚，顯示交易員對...

淨土沒了？社群媒體Threads將引進廣告 選「這2國」先試行

社群平台Threads的執行長莫瑟里今天宣布，已開始測試引進廣告。臉書（Facebook）母公司Meta正持續發展旗下最...

調查：日本飯店平均房價4800元 飆27年新高

受到日圓貶值，來自歐美、澳洲的遊客增加，以及中國客逐漸回流等多重因素影響，日本飯店的平均客房單價創下27年來新高。房價太...

美參議員挺川普奪回運河 提案巴拿馬切斷與中企關係

美國聯邦參議員施密特（Eric Schmitt）力挺美國總統川普奪回巴拿馬運河，提出決議案，要求巴拿馬政府要和管理運河港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。