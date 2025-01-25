星巴克執行長薪酬驚人！工作四個月領這麼多

彭博報導，星巴克（Starbucks）新任執行長尼可（Brian Niccol）在上任四個月後，公司支付了約9,600萬美元的薪酬給他，是美國企業最高薪酬的其中之一。

根據星巴克24日公布的資料，尼可這筆薪酬的94%是該公司的股票，大部分跟表現有關，其他則是綁定超過三年。去年9月初加入星巴克的尼可，在入職滿一個月後還獲得了500萬美元的簽約獎金。

星巴克的營收經歷連續下滑後，在去年開除了前執行長納拉西姆漢（Laxman Narasimhan），並從奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle Mexican Grill）挖角尼可來挽救公司。星巴克並未要求尼可搬家到總部所在的西雅圖市，而且還幫他支付逾143,000美元的住房支出，以及在南加州與西雅圖間往返的7.2萬美元費用。

彭博估計，尼可的年薪可能約為1.13億美元，其中很大一部分是彌補他離開前東家放棄的獎金和未兌現的股票。尼可在執行長收入排名中，已經接近前20名了。

星巴克表示，尼可「擁有帶領公司成長經驗與良好成績，是很受歡迎且有力的領導者」。