川普回任後…Fed將開會 市場估政策不變

美國聯準會（Fed）將舉行二○二五年首次會議，市場關注聯準會如何應對總統川普上任初期的舉措，這些舉措可能影響今年美國經濟和政策，包括川普要求Fed繼續降低借貸成本。

去年十二月美國聯準會會議後，美股大跌，當時聯準會下調降息預期準備應對通膨。如今Edward Jones高級投資策略師Angelo Kourkafas表示，基於最近的數據顯示經濟活動強勁，人們普遍預期Fed並不急於繼續降息。

但路透指出，川普提高進口關稅的舉措已使Fed的工作變得複雜，上周四川普表示，他將呼籲美聯準會降息，「我將要求立即降低利率，同樣的，世界各地的利率也應該下降。」這是他上個任期內經常向美國Fed會施加壓力的一種形式，當時成效甚微。摩根士丹利經濟學家預計，聯準會主席鮑爾將「保留」在三月會議上降息的可能。