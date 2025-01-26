臉書母公司拚AI 資本支出大增

臉書母公司Meta平台執行長祖克柏二十四日發下豪語，預告今年將大幅提高資本支出以投資人工智慧（ＡＩ）相關計畫，最高上看六百五十億美元，盼藉此強化該公司與同業OpenAI和Google競爭的能力。

祖克柏在臉書表示，Meta打算把這些資金用於興建一座規模逾二ＧＷ（百萬瓩）的資料中心，讓今年上線的運算能力達到一ＧＷ左右，繪圖處理器（ＧＰＵ）數量今年底預估超過一百三十萬顆。作為這筆投資的一環，Meta將加速招聘ＡＩ人才。

祖克柏說：「這會是ＡＩ決定性一年，這項工程規模浩大，未來幾年將為我們的核心產品及事業帶來驅動力、釋放歷史性創新並強化美國科技領先地位，我們動工吧！」

Meta今年預估資本支出比該公司去年預估支出增加五成左右，比二○二三年資本支出大增逾一倍，華爾街原本預期今年Meta資本支出為五百一十三億美元。

OpenAI旗下ChatGPT成功以來，大型科技公司持續砸重金開發ＡＩ基礎設施。微軟日前也宣布，二○二五會計年度計畫斥資約八百億美元開發資料中心。亞馬遜今年支出將高於去年預估的七百五十億美元。