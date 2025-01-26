川普 關稅雷大雨小…美元重挫

美元上周寫下14個月以來最差周線，因為美國總統川普對加徵關稅談論很多，卻還沒看到實際行動，此外，他也呼籲美國聯準會（Fed）降息。

衡量美元兌六種主要貨幣匯價變動的美元指數（DXY）上周跌1.74%，是2023年11月以來最大單周跌幅。在上周之前，由於市場預期川普上任後會對中國大陸、加拿大、墨西哥、歐元區等貿易對象加徵高額關稅，美元漲了幾個月。

上周這種情緒出現一些逆轉，交易人士改為押注關稅威脅可能不會較先前所擔憂的那麼廣大。尤其是上周四稍晚，川普對中國大陸的立場放軟，提到自己與中國大陸國家主席近日的通話是友好的，並認為華府可與北京達成貿易協議，美元聞訊隨即加深貶勢。

同樣是在上周四，川普向Fed喊話，說他對利率的了解比Fed「好得太多」，他希望看到利率再下降更多。Fed本周將公布最新利率決策，市場普遍預期Fed本月將維持利率不動。川普放話後，交易人士反映Fed今年降息會提早的可能性增加，而另一次降息1碼可能在6月或7月。