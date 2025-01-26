鞏固貨幣地位 穩定幣助攻

美國總統川普把加密貨幣穩定幣推升到維護美元全球霸主地位的前線，他在23日簽署行政命令成立加密貨幣工作小組，預計六個月內為包含穩定幣在內的數位資產制定新監管法規。彭博資訊分析，這會讓美國政府和Tether、Circler這類穩定幣發行商的利益結合，使後者躋身大贏家。

川普23日簽署的行政命令用意在於保護美元，內容「包括採取行動促進全球合法合規的美元穩定幣發展和成長」。川普同時也禁止央行推進數位貨幣相關工作，阻擋了這種被視為穩定幣潛在競爭對手的工具。

儘管目前有些穩定幣是與歐元和菲律賓披索等其他貨幣掛鉤，但市場上流通的大多數穩定幣都與美元掛鉤。Tether發行的USDT和Circle發行的USDC，占穩定幣總市值的近90%。穩定幣日益被用於支付和轉帳，尤其是在新興國家，也提升其作為美元代理的地位。

這項行政命令也契合了全球最大穩定幣泰達幣（Tether）發行商Tether控股執行長阿爾多諾，以及第二大發行商Circle Internet Financial執行長阿萊賀為推廣穩定幣而公開宣揚的主張。Tether 24日表示，「我們希望新法規能為希望進入數位資產領域的企業、機構和金融科技公司提供急需的明確指引」。

負責主導協調美國政府AI與加密貨幣政策的「白宮AI與加密貨幣沙皇」薩克斯23日說，穩定幣提供「擴大美元國際主導地位的機會」，並稱美國「根本可創造一個全世界都將使用的數位美元」。

歐盟和中國大陸等其他司法管轄區則是採行不同方式，致力於發展央行發行的數位貨幣（CBDC）。