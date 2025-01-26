川普震撼性發言 國際油價嚇跌

國際油價上周周線為今年來首度收黑，受累於美國總統川普威脅發動貿易戰，同時要求石油輸出國組織與盟國（OPEC+）壓低油價。此外，俄羅斯總統普亭也表示準備好與川普會面，談論烏克蘭和油價等問題。

彭博資訊報導，西德州中級原油3月期貨24日持穩，報每桶74.66美元，但一周來挫跌4.1%；布蘭特原油3月期貨收漲0.3%至74.66美元，周線則下跌2.83%；這兩大國際能源期貨的周線均是今年來首次收黑。

自川普20日就任以來，油市已不斷對其發言做出反應。他上任首周即放話，若俄國總統普亭未能與烏克蘭談成停戰協議，將擴大對莫斯科當局的制裁。普亭24日透過電視演說表示已準備好會見川普，討論烏克蘭與油價等問題，「我們見面，並根據當今現況，平靜討論美俄都有意探討的領域，會是一件更好的事」。

布蘭特油價走勢

為增加烏克蘭的談判籌碼，美方最近已擴大制裁俄國石油產業，這項在川普就任前上路的制裁行動，已使全球油市供應更緊俏，亞洲客戶也正在急尋俄油的替代品，若制裁鬆綁，可望增加對這些亞洲客戶的原油供應。

川普也威脅對加拿大、墨西哥、與中國大陸加徵關稅，並要求OPEC+產油國增產以「壓低原油價格」，因為此舉能打擊產油大國俄國的財政。

川普24日說：「快速中止（俄烏戰爭）的一個方式，是OPEC降低油價，不要賺這麼多錢，因為油價這麼高，對他們來說是美事一樁，但若油價保持高檔，戰爭就不會輕易結束」。

Svelland資本公司總監威金說：「川普想要一場價格戰。」「他希望為消費者降低油價，他希望油價更低一些，至少要比拜登主政時低。另一方面，他想要業者持續增產，尤其是美國的業者，因此他將面臨艱難局面。」油價降低，可能損害產油國或生產商的利潤。

含俄國在內的OPEC+預定2月3日召開產量會議，目前計劃自4月起逐步恢復產量。為提振油價，該組織這兩年多來限制產量，並多次延後增產。在中國需求疲軟且美國產量續增之際，目前並無跡象顯示OPEC+將回應川普的訴求。

24日晚間，俄烏戰火仍持續延燒，俄國的大型煉油廠、原油泵浦站、以及微晶片廠，遭到今年來規模最大的烏克蘭無人機襲擊。