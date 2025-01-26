Fed 利率動向 市場緊盯

美股上周創1985年來美國總統就職首周最佳表現，投資人本周將把目光轉向超級財報周以及聯準會（Fed）釋出的利率動向。

標普500指數上周五（24日）雖自歷史高點回落0.3%，但周線仍漲1.7%；道瓊工業指數和那斯達克綜合指數各漲2.2%和1.7%。

全球股市周線也同步走高，從陸港到歐洲股市無所不漲，先鋒全世界股票ETF連續九個交易日上漲，創下自2008年開始交易以來最長連漲紀錄。

川普上任後，對關稅政策立場似乎有所軟化，讓投資人鬆一口氣。AXA投資管理公司投資總監伊戈說：「雖然還言之過早，但川普總統的言論或作為尚未在金融市場造成負面反應。」

聯準會將於台北時間周四凌晨（30日）公布決策，預料按兵不動，將基準利率維持在4.25%至4.5%。

聯邦資金期貨價格反映市場預料年底前還會大約降息40個基點，相當於接近兩次降息。

Edward Jones資深投資策略師策略師庫卡法斯指出，投資人關注「Fed需要何種條件才會開始討論繼續降息的可能性」。他說，由於最近數據顯示，經濟景氣依然強勁，「市場普遍預期Fed在看到更放心的通膨數據前，並不急於繼續降息」。

摩根士丹利經濟學家預期，Fed主席鮑爾將「保留」在3月會議上降息的可能性，「如果我們對即將公布的數據評估正確，那麼我們認為Fed可以在1月維持利率不變，並維持寬鬆傾向」。

大和資本首席美國經濟學家維特表示，川普徵收關稅的可能性，或許會影響Fed的展望。