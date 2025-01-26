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科技財報周來了 美股重頭戲

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國大型科技公司財報本周密集登場。美聯社
美國大型科技公司財報本周密集登場。美聯社

美國大型科技公司財報本周密集登場，同屬「七大巨頭」成分股的微軟、Meta和特斯拉都訂於29日美股收盤後（台灣時間30日清晨）揭曉上季盈餘表現，蘋果緊接在30日盤後公布。分析師預期好消息將紛至沓來，可望掀起科技股新一波漲勢。

分析師指出，美國經濟強勁、通膨趨緩，加上聯準會（Fed）啟動降息循環，可望驅動大型科技公司盈餘成長，加上川普2.0減稅、鬆綁監管的政策促進成長，都讓科技巨型股高聳入雲的估值有撐。美國總統川普日前宣布人工智慧（AI）基建計畫「星門」（Stargate），也讓科技股士氣大振。

「七大巨頭」市值合計約占美股標普500指數40%，若財報優於預期，可能進一步炒熱AI題材，為美股漲勢火上加油；若財報令人失望，也可能拖垮大盤。

本周科技公司財報
本周科技公司財報

Hartford Funds全球投資策略師賈可伯森預期，這四大科技巨人第4季財報優異可期。他舉例說，Meta的獲利成長可望超過25%。

Wedbush科技研究主管艾夫斯表示，投資人可準備好爆米花，觀賞大型科技股精彩演出。他認為，華爾街低估科技大咖這波AI資本支出盛況，例如Meta就計劃投入650億美元的AI資本支出。

艾夫斯指出，Meta的投資將聚焦於開發助長廣告營收和訂戶成長的AI功能，甚至開創今日還不存在的業務，以利把龐大的用戶基礎變現；同理，微軟、亞馬遜、Google投資超大規模資料中心，目的也一樣。

Jefferies分析師席爾預期，微軟公司可望宣布AI需求擴增、相關支出持續不輟，從本月稍早微軟表示2025年度擬斥資800億美元布建AI資料中心，即可見端倪。

至於蘋果，Mahoney資產管理公司執行長馬宏尼認為，目前市場期望值低，反倒升高結果出現驚喜的可能性。蘋果股價本月來跌11%，已從近期高點回落14%，光是本周就遭兩家華爾街公司下修股票投資評級，市值王寶座也已拱手讓給輝達。

但馬宏尼相信，逢低買進蘋果股票的機會已浮現，他對執行長庫克領導蘋果轉型、從硬體轉向服務的前景深具信心。

AI 蘋果

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