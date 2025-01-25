快訊

年前不平靜…台南今晚1分鐘內連2震 氣象署說明了

車尾稀爛氣囊全爆 百萬網紅千千返鄉遇車禍：有記憶就在醫院

年終獎金自己賺！春節加碼拚大樂透1億頭獎 大小紅包獎號看過來

聽新聞
0:00 / 0:00

百事出局？好市多熟食部將換汽水 可口可樂重新回歸

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
可口可樂回歸好市多熟食部。圖／美聯社
可口可樂回歸好市多熟食部。圖／美聯社

在美國量販店好市多（Costco）的熟食部，愛好可口可樂（Coca-Cola）的消費者過去十年來別無選擇，吃著1.5美元的熱狗套餐時只能搭配百事可樂（Pepsi）。不過，好市多計劃在今年夏天將熟食部的飲料從百事可樂換回可口可樂。

好市多執行長維克里斯（Ron Vachris）23日在股東大會上說：「我們將把我們熟食部的可樂業務換回可口可樂」。

好市多計劃更換可樂供應商的消息謠傳已久。一位股東向維克里斯詢問，熟食部是否「真的將換回可口可樂」。

百事可樂自2013年以來一直是好市多的可樂供應商，但這次可口可樂在競爭者中脫穎而出，不只將更換了機台與飲料，連杯子、吸管及其他產品也遭調整。

好市多數十年來一直採用可口可樂為熟食部的主要飲料，但在2013年換成了百事可樂。

可口可樂 好市多 百事可樂

延伸閱讀

好市多買鮮奶…她怨沒喝完放冰箱全都漏 達人曝「1物」是關鍵

好市多補貨意外翻出老爸私藏「重金奶粉罐」 全家數到腰痠背痛曝…每罐30萬起跳

好市多咖啡禮盒特價中！「單品豆＋質感隨行杯」會員瘋搶：CP值超高

好市多薪水、福利大公開…「這職位」以上有配股 前員工曝不能說的秘密

相關新聞

投資人鬆口氣…美股創近40年總統就職首周最佳表現 下周2重頭戲登場

美國股市本周創下1985年以來美國總統就職首周最佳表現，投資人接著將目光轉向下周登場的超級財報周以及聯準會（Fed）釋出...

淨土沒了？社群媒體Threads將引進廣告 選「這2國」先試行

社群平台Threads的執行長莫瑟里今天宣布，已開始測試引進廣告。臉書（Facebook）母公司Meta正持續發展旗下最...

川普2.0首周美債市淡定 市場下周觀望「三角謎題」怎解、Fed決策

美國總統川普上任首周，美國公債市場平靜得出奇，各天期公債價格全周漲多跌少，基準的10年期公債殖利率周線微揚，顯示交易員對...

百事出局？好市多熟食部將換汽水 可口可樂重新回歸

在美國量販店好市多（Costco）的熟食部，愛好可口可樂（Coca-Cola）的消費者過去十年來別無選擇，吃著1.5美元...

調查：日本飯店平均房價4800元 飆27年新高

受到日圓貶值，來自歐美、澳洲的遊客增加，以及中國客逐漸回流等多重因素影響，日本飯店的平均客房單價創下27年來新高。房價太...

美參議員挺川普奪回運河 提案巴拿馬切斷與中企關係

美國聯邦參議員施密特（Eric Schmitt）力挺美國總統川普奪回巴拿馬運河，提出決議案，要求巴拿馬政府要和管理運河港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。