百事出局？好市多熟食部將換汽水 可口可樂重新回歸

在美國量販店好市多（Costco）的熟食部，愛好可口可樂（Coca-Cola）的消費者過去十年來別無選擇，吃著1.5美元的熱狗套餐時只能搭配百事可樂（Pepsi）。不過，好市多計劃在今年夏天將熟食部的飲料從百事可樂換回可口可樂。

好市多執行長維克里斯（Ron Vachris）23日在股東大會上說：「我們將把我們熟食部的可樂業務換回可口可樂」。

好市多計劃更換可樂供應商的消息謠傳已久。一位股東向維克里斯詢問，熟食部是否「真的將換回可口可樂」。

百事可樂自2013年以來一直是好市多的可樂供應商，但這次可口可樂在競爭者中脫穎而出，不只將更換了機台與飲料，連杯子、吸管及其他產品也遭調整。

好市多數十年來一直採用可口可樂為熟食部的主要飲料，但在2013年換成了百事可樂。