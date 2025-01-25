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淨土沒了？社群媒體Threads將引進廣告 選「這2國」先試行

中央社／ 舊金山24日綜合外電報導
社群平台Threads的執行長莫瑟里今天宣布，已開始測試引進廣告。圖／路透社
社群平台Threads的執行長莫瑟里今天宣布，已開始測試引進廣告。圖／路透社

社群平台Threads的執行長莫瑟里今天宣布，已開始測試引進廣告。臉書（Facebook）母公司Meta正持續發展旗下最新社群媒體Threads，來跟億萬富豪馬斯克的X平台競爭。

法新社報導，Meta於2023年夏天推出Threads的8個月前，馬斯克（Elon Musk）收購了舊稱推特（Twitter）、現稱X的社群平台，但付費訂閱、減少內容審核等新作法趕跑了使用者與刊登廣告的客戶。

由於Meta營收多半來自旗下免費平台的廣告，Threads引進廣告實屬意料中事。

Threads執行長莫瑟里（Adam Mosseri）今天宣布：「我們開始跟美國及日本的少數品牌進行小規模Threads廣告測試。」

莫瑟里還說，他的團隊會密切關注用戶的意見回饋。

Meta宣稱Threads每月活躍用戶數高達3億，外界則審慎看待這項數字。

Threads 廣告 馬斯克

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