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調查：日本飯店平均房價4800元 飆27年新高

中央社／ 東京25日專電
日本飯店的平均客房單價創下27年來新高。美聯社
日本飯店的平均客房單價創下27年來新高。美聯社

受到日圓貶值，來自歐美、澳洲的遊客增加，以及中國客逐漸回流等多重因素影響，日本飯店的平均客房單價創下27年來新高。房價太貴連帶影響商務飯店，東京甚至出現找不到地方住宿的「出差難民」。

日本經濟新聞24日報導，美國不動產資料分析公司柯斯塔集團（CoStar Group）旗下的STR公司針對日本境內約2000家飯店進行調查。STR公司自1996年開始此項調查，原本主要以外資飯店為調查對象，自2000年代開始，把範圍擴大至日本的本土飯店。

最新數據顯示，2024年11月飯店平均每晚房價2萬2880日圓（約新台幣4800元），較前一年同期增長18%，同時超越此前的最高紀錄，也就是1997年8月的2萬2245日圓。當時的背景同樣是日圓貶值，來自海外的商務人士和觀光客增加，推升飯店房價。

根據調查，2024年11月的飯店平均入住率來到了81.6%，較前一年同期增加1.9個百分點，也是自2019年11月以來的最高水準。

根據位於東京都港區的大倉東京酒店，11月正值日本的紅葉季，氣候宜人，是旅遊需求旺盛的時期。此外，許多國際會議和展覽也選在這個時期舉辦。

除了季節的因素外，受到日圓貶值影響，到日本旅遊變得相對便宜，使得日本成為更多人的旅遊地首選。根據日本政府觀光局（JNTO）資料，2024年11月，來自美國和澳洲的訪日旅客人數較前一年同期增長了3成，來自歐洲（英國、法國、德國、義大利、西班牙等）的遊客則增長3至7成。

位於東京都千代田區的東京皇宮飯店（Palace HotelTokyo）表示，以美國為主的訪日旅客人數增加，使得2024年11月每晚房價高達10萬3500日圓，較前一年同月上漲5300日圓，漲幅5%。大倉東京酒店每晚房價也比前一年同月上漲1萬日圓，漲幅15%，來到約7萬8000日圓。

東京君悅酒店（Grand Hyatt Tokyo）和安縵東京酒店（Aman Tokyo）表示，2024年11月入住的客人當中，約9成是訪日旅客。大倉東京酒店表示，來自中國的遊客有所增加，住的主要是高價位的房間。新大谷酒店則表示，長期住房的客人增加。

房價上升的不只是高級飯店，營運的飯店品牌分為許多價格區間的西武王子酒店（Prince Hotels ）表示，旗下營運的所有飯店，不論是高級還是平價，在2024年11月全面漲價。

在都市地區，平價飯店一房難求，有些區域的飯店甚至在數個月之前就被訂滿，也連帶影響尋找低價住宿的商務人士。一名從京都到東京出差的30多歲女職員感嘆，「在東京都內已經找不到符合公司報帳範圍的飯店房間，只好住到埼玉去」。

STR公司的經理櫻井詩織表示，「除了歐美、澳洲訪日客推升客房單價之外，韓國、台灣和中國訪日客也起到推動作用，房價短期內將繼續上漲」。

日本經濟 東京 飯店

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