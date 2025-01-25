道奇隊前老闆 有意買下美版抖音

美國職棒大聯盟（ＭＬＢ）洛杉磯道奇隊前老闆、房地產大亨麥考特廿三日在世界經濟論壇場邊指稱，只要他能持續掌控資產，他願與其他買家合作競標，接管TikTok（美國版抖音）在美國的業務。

麥考特雖不願詳述其財源，但他強調多家私募股權公司和家族辦公室已主動聯絡他提供各種選項。

麥考特說，「錢不是問題，問題在於要等字節跳動（TikTok的中國大陸母公司）或中國政府就TikTok在美國的未來方向做出決定」。

美國總統川普廿日簽署行政命令，延後七十五天執行美國國會對TikTok的「不賣就禁」法律。他日前也表明希望美國在TikTok合資企業中擁有百分之五十的股權。

麥考特名為「自由計畫」的倡議團體一月初投標收購TikTok在美資產，計畫靠該團體本身的技術營運TikTok，旨在讓用戶選擇如何使用並分享個資。麥考特聲稱，TikTok的投資人已表示考慮在交易中保留部分或全部股權，這可能減少完成收購的所需資金，若不含TikTok最重要的演算法，收購成本可能為二百億美元。

麥考特和凱文．歐萊瑞合組的競購TikTok投資人集團，本周稍早在聯邦眾院美國與中共戰略競爭特別委員會會議中獲得保證，即美國兩黨國會議員均承諾，會確保TikTok美國業務的資產切割合乎美國法規。歐萊瑞是實境秀「創智贏家」（Shark Tank）的明星。

麥考特宣稱自己從未用過TikTok，對他來說此一應用程式（Ａｐｐ）最吸引人的資產其實是用戶、資料數據及品牌價值。

他對TikTok的競標並不包括購買TikTok大數據系統演算法，而這正是TikTok成為熱門Ａｐｐ的重中之重。他還希望將TikTok一點七億名美國用戶轉移到「自由計畫」上，一旦達成交易，預計可在一年內完成轉移。

麥考特表示，只要他能持續掌控並將TikTok用戶轉移到「自由計畫」研發的數位基礎設施，那他對所有權的財務安排就很有彈性；「這不僅攸關（競標TikTok時）誰將付最多錢，這取決於誰能滿足立法規定，並經聯邦最高法院重申的嚴格標準」。