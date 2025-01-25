日銀強勢升息1碼 日圓匯率急升

日本銀行（日本央行）周五升息一碼（○點二五個百分點），使利率上調至百分之○點五，為二○○八年十月以来最大的升息幅度，也帶動日圓匯率在盤中急升到一百五十五兌一美元的價位。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，日本銀行這次升息背後主要有三個原因推進，其中，川普放緩對中國加碼關稅的步調促成人民幣升值，也是日本銀行在此時升息的重要原因之一。

相較於上次日本銀行升息百分之○點一五，這次放大升息幅度到一碼，外界關注接下來日圓匯率會否再升破一百五十。

對日圓匯率後續走勢，林啟超認為，雖然日圓急升到一百五十五，但接下來升破一百五十的可能性有限，因為聯準會預估今年仍然會降息二到四碼，但是降息的步調會趨緩，這對美元匯率有所支撐，相對之下，日圓匯率就不會那麼快走到一百五十價位。

日本銀行大幅升息，林啟超分析背後有三大原因。首先，最新的平均物價成長率來到百分之三點六，其中，核心物價成長率為百分之二點四，使日本銀行升息的決定更加堅定，而且二○二五年跟二○二六年的通膨率預計都會維持在百分之二點一以上的水準，再加上日圓匯率現在一百五十五到一百六十之間的價位，使得輸入型通膨更嚴重，這使日本銀行覺得必須升息。

林啟超也接著分析，川普上任前後金融市場趨於穩定，也使日本銀行認為此時升息，不會再重演去年八月份升息造成金融市場大震盪的窘境，尤其是現在人民幣匯率由貶轉升，也讓日本銀行覺得此時升息不至於影響出口競爭力。

台新金控首席經濟學家李鎭宇則表示，日圓匯率前幾天就已經提前反映了日本銀行升息預期，所以日圓匯率再升值空間有限，至於第一季跟第二季的日圓匯率應該是在一百五十到一百五十五之間，下一次日本銀行會不會繼續升息，就看春鬥之後的薪資上漲率而定。

若薪資上漲率能夠維持去年的水準、甚至更高的話，那麼接下來日本銀行就會再繼續升息。