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德儀財測失色 股價挫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

類比晶片大廠德州儀器（TI）上季獲利與營收沒有市場料想得那麼差，本季財測卻令人失望，暗示汽車和工業市場的晶片庫存調整還沒結束，股價在美股24日早盤應聲重挫6%。

德儀於美股23日盤後公布，去年第4季獲利年比下滑11.7%至12.1億美元，每股盈餘1.3美元，營收年減1.7%至40.1億美元，但都高於分析師所估。

其中，類比部門銷售成長2%至31.7億美元，其他營收也增加7%，但被嵌入式處理業務營收下滑18%所抵銷，而且上季的工業和汽車市場營收都季減個位數百分比。

德儀預期，本季每股盈餘將介於0.94-1.16美元，營收將落在37.4億-40.6億美元之間，中位數都低於分析師的預估。德儀是首家公布財報的晶片大廠，財報具有晶片業風向球的地位。

汽車市場已因終端需求疲軟，苦於出清現有的晶片庫存，工業市場也面臨庫存過高的問題，因而促使德儀調降工廠產量。財務長利薩爾迪表示，目前產能利用率低於滿載，以減低庫存積壓，但有損利潤。

德儀執行長伊蘭說，工業需求依然疲弱，「工業自動化和能源基礎設施的需求仍未觸底」，大陸車用晶片市場有所成長，但不足以抵銷歐、美及日本市場的頹勢，「容我坦白說，我們尚未見到谷底」，但他也說已看到「一些亮點」。

彭博資訊分析師指出，德儀上季財報與本季財測反映個人電子產品、通訊及企業需求已復甦，但還不足以抵銷工業和汽車市場的疲態，工業需求復甦比預期慢、美歐汽車市場大幅下滑、中國大陸成長低迷，將拉長營運逆風期。

德儀 晶片 營收

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