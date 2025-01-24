美股早盤平盤波動！標普前一天剛創高 投資人續觀望川普政策

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股24日早盤波動，在標普500指數前一天剛創新高後，投資人繼續觀望新總統川普的各種政策。美聯社
美股24日早盤波動，在標普500指數前一天剛創新高後，投資人繼續觀望新總統川普的各種政策。美聯社

美股24日早盤在平盤附近波動，在美國總統川普呼籲降息和降低油價下，標普500指數前一天收盤再創新高，但投資人依舊擔憂川普關稅政策，今日早盤轉為保守觀望。

道瓊工業指數24日早盤下跌63點，或0.1%；標普500和那斯達克指數分別小漲約0.1%；費城半導體指數跌0.8%；台積電ADR跌1.1%。輝達漲0.3%。

川普23日在瑞士達沃斯向全球領袖發表演說時表示，他將「立刻要求降息」，並表示將向沙烏地阿拉伯和其他石油輸出國組織（OPEC）成員國要求降低油價，帶動了美股23日走高，標普500指數盤中和收盤都刷新紀錄新高。

但川普本周在多個場合多次提到他的關稅政策，卻鮮少仔細詳述計畫細節，也讓投資人對關稅保持高度警戒。投資人擔心關稅可能引發全球貿易戰、加劇通膨壓力，並使央行放慢降息腳步。美國聯準會（Fed）預計將在下周的今年第一場會議上宣布維持利率按兵不動。

個股方面，美國電信巨擘威瑞森（Verizon）上季獲利優於預期，帶動通訊股早盤上漲，Google和Meta也走高。微軟則走低。

川普 指數 美國

延伸閱讀

川普政府「1面旗幟政策」 禁止駐外使館升起彩虹旗與BLM旗

本周將通話？克宮曝莫斯科正等待訊號 普亭已準備接觸川普

再一樁報復？川普撤銷龐培歐及前幕僚維安隨扈 2人面臨伊朗威脅

兌現川普承諾！ 白宮：已逮538名非法移民驅逐數百人

相關新聞

美股早盤平盤波動！標普前一天剛創高 投資人續觀望川普政策

美股24日早盤在平盤附近波動，在美國總統川普呼籲降息和降低油價下，標普500指數前一天收盤再創新高，但投資人依舊擔憂川普...

7年來首見！電動車銷量大幅減少 三星SDI上季陷營業虧損

電池供應商三星SDI 24日表示，該公司去年第4季陷入虧損，為七年來首見，因為減少的電動車購買補助及增加的利率，使電動車...

Burberry上季銷售​減幅比預期小 股價應聲跳漲15％

英國精品品牌Burberry上季銷售下滑幅度比預期小，顯示執行長舒曼的改革措施已初見成效，激勵股價24日盤中大漲逾15%...

反制對大陸電動車加稅 比亞迪、特斯拉等車企狀告歐盟

歐盟去年10月底宣布對來自中國的電動汽車開徵最高35.3%的反補貼稅至少5年。據報導，中國車廠上汽、比亞迪、吉利以及外資...

川普重申減稅承諾並呼籲調降油價 亞股漲多跌少跟進美股

美國總統川普昨天做出減稅承諾，激勵美國股市標普指數收盤刷新歷史高點，亞洲股市今天多數跟進收漲。日本中央銀行今天一如預期調...

鑽石當材料提高散熱效率 未來PC最貴零件會是它？

以鑽石聞名的戴比爾斯集團（De Beers）旗下Element Six（E6），已推出用於提高散熱效率的鍍銅鑽石複合材料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。