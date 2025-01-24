美股早盤平盤波動！標普前一天剛創高 投資人續觀望川普政策

美股24日早盤在平盤附近波動，在美國總統川普呼籲降息和降低油價下，標普500指數前一天收盤再創新高，但投資人依舊擔憂川普關稅政策，今日早盤轉為保守觀望。

道瓊工業指數24日早盤下跌63點，或0.1%；標普500和那斯達克指數分別小漲約0.1%；費城半導體指數跌0.8%；台積電ADR跌1.1%。輝達漲0.3%。

川普23日在瑞士達沃斯向全球領袖發表演說時表示，他將「立刻要求降息」，並表示將向沙烏地阿拉伯和其他石油輸出國組織（OPEC）成員國要求降低油價，帶動了美股23日走高，標普500指數盤中和收盤都刷新紀錄新高。

但川普本周在多個場合多次提到他的關稅政策，卻鮮少仔細詳述計畫細節，也讓投資人對關稅保持高度警戒。投資人擔心關稅可能引發全球貿易戰、加劇通膨壓力，並使央行放慢降息腳步。美國聯準會（Fed）預計將在下周的今年第一場會議上宣布維持利率按兵不動。

個股方面，美國電信巨擘威瑞森（Verizon）上季獲利優於預期，帶動通訊股早盤上漲，Google和Meta也走高。微軟則走低。