美成立加密幣工作小組

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普23日簽署行政命令成立加密貨幣工作小組。 (歐新社)
美國總統川普23日簽署行政命令成立加密貨幣工作小組。 (歐新社)

美國總統川普23日簽署行政命令成立加密貨幣工作小組，負責為數位資產制定新的監管法規，並探索建構加密貨幣準備的可能性，反映出川普正加緊履行改革加密貨幣政策的競選政見。

路透報導，這項行政命令也指示，對加密貨幣業者提供的金融服務應受到保障，意圖打破政府曾下令把這類業者排除在銀行服務之外的臆測；同時也禁止創建可能與既有加密貨幣競爭的央行數位貨幣（CBDC）。

川普競選時承諾推行數位資產，與拜登政府的立場形成強烈對比。拜登為了保障人民不受欺詐侵擾並防範洗錢行為而嚴管幣圈。

根據最新簽署的命令，PayPal前營運長塞克斯（David Sacks）將率領加密貨幣工作小組，該團隊也將「評估創造和維護國家數位資產準備的可能性…（這些數位資產）可能來自聯邦政府執法所合法查獲的加密貨幣」。監管和加密貨幣專家表示，川普的政策有望推動加密貨幣邁向主流。

塞克斯表示，這一工作小組將讓美國成為全球的加密貨幣之都。

川普同日簽署一項與人工智慧（AI）有關的行政命令，「要讓美國成為AI世界之都」。

川普 貨幣 資產

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