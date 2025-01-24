7年來首見！電動車銷量大幅減少 三星SDI上季陷營業虧損

電池供應商三星SDI 24日表示，該公司去年第4季陷入虧損，為七年來首見，因為減少的電動車購買補助及增加的利率，使電動車銷量大幅減少。

該公司的上季營收為3.7兆韓元（26億美元），較前年同期下滑28.8%，營業損失2,567億韓元，是2017年以來首見虧損。就全年來看，該公司去年的總營收為16.6兆韓元，較前年減少22.6%。

由於電動車市場低迷，該公司電池部門從第3季營業利益63.5兆韓元，在第4季轉為營業虧損2,683億韓元；營收則小幅下滑2.9%至3.6兆韓元。雖然該公司的電動車電池廠產能利用率下降，但儲能系統製造設施卻因為美國人工智慧（AI）資料中心激增的需求，開出高產能。

對於今年，三星SDI誓言將透過為入門級電動車開發磷酸鐵鋰（LFP）電池，來重振電池業務；並透過與車廠斯特蘭蒂斯（Stellantis）的合資事業，擴大在美國的生產。該公司也力求提高產能，並實踐次世代全固態電池的生產技術，但投資仍偏保守。

該公司中大號電池戰略行銷執行副總裁Park Jong-sun說：「我們已經為LFP電池創造一個與眾不同的平台，拉開跟競爭對手的差距」、「運用我們的方型電池及先進的材料科技，以提升能量密度並增加LFP電池的續航，我們正在和客戶洽商於2027年開始量產」。