寫17年新高！日銀升息1碼 日圓震盪

日本銀行（央行）24日一如預期將政策利率調高1碼至0.5%，達到至2008年全球金融危機以來最高水準。

日銀並表示，若經濟展望得以實現，將繼續升息。在政策會後記者會上，總裁植田和男也對下次升息時間持開放態度，日圓兌美元升幅聞訊一度升值0.8%，報154.85日圓，隨後漲幅急速收斂，回落到平盤附近。對利率政策較敏感的2年和5年期公債殖利率一度觸及2008年來最高水準。

日銀結束為期兩天會議，將隔夜資金利率從0.25%調高至0.5%，是去年7月來首次升息，也是不到一年內第三度升息。此決定以8比1過關，委員中村豐明投下反對票。日銀並未改變對未來政策的指引，並在聲明中說，「實現日銀展望的可能性已上升」，許多企業也表示，今年年度薪資協商將持續穩定調高薪資。

City Index資深市場分析師辛普森指出，「此次升息或許在預料之中，但令人感覺像是久違的一次，經濟展望並未大幅下修，這為年底前再度升息1碼、使利率達到0.75%，保留了可能性。」

彭博資訊報導，隔夜指數交換合約顯示，市場預期日銀7月再次升息的機率約68%，10月升息的機率則為100%。 同日稍早公布的數據顯示，日本扣除生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI）年增3%，符合預期，但已是16個月來最高，也遠高於央行目標。

日銀在最新的季報中調高物價預測，認為隨著加薪更普遍，央行的通膨目標可望持續穩定實現。根據委員會的最新預測，核心CPI在2025年度將上升2.4%，2026年度才會回落到2%，比去年10月預測的1.9%高。