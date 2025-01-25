星國寬鬆上膛 疫後首見

隨著物價壓力減弱，新加坡進行2020年3月來首次寬鬆貨幣政策，金融管理局（MAS）24日宣布，「將略微調降星元匯率區間斜率，維持區間寬度與中心軸不變」，符合市場預期。

金管局在聲明中表示：「通膨回落比預期快，可見基本物價壓力已穩定回歸低檔。」但金管局強調，仍將密切關注全球和國內經濟形勢的發展，並對通膨與經濟成長面臨的風險保持警覺，「從去年10月檢討貨幣政策至今，全球經濟政策的不確定性已經升高，主要是因為預期貿易政策摩擦可能增加」。

最新決策出爐後，星元兌美元應聲走弱。

新加坡核心通膨年升幅已連續兩個月都在2%以下，金管局並未設定明確的通膨目標，但曾表示低於2%的水準是整體物價穩定所需。

進口商品在新加坡基本商品中占比相對較高，金管局在聲明中提到，新加坡的進口成本應能保持溫和，主要是國際油價預估將走低，主要食品大宗商品市場的供應鏈狀況也良好，「雖然貿易摩擦升高，對某些經濟體而言可能帶來通膨，但對新加坡進口物價的影響，可能會因全球需求疲軟而被抵銷」。

新加坡金管局以匯率作為主要政策工具，允許星元在設定的區間內波動，並透過調整政策匯率區間的斜率、寬度和中心軸，以控制星元的升值或貶值步調。上次放寬貨幣政策是2020年3月新冠疫情爆發時，之後自2021年10月以來，金管局已五次緊縮貨幣政策，並在2023年長時間按兵不動。