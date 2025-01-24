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Burberry上季銷售​減幅比預期小 股價應聲跳漲15％

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Burberry上季業績優於預期，激勵股價大漲。路透
Burberry上季業績優於預期，激勵股價大漲。路透

英國精品品牌Burberry上季銷售下滑幅度比預期小，顯示執行長舒曼的改革措施已初見成效，激勵股價24日盤中大漲逾15%。

Burberry 24日公布，止於去年12月的年度第3季，同店銷售下滑4%，比市場預期的12%減幅來得少，這是拜美國的年終購物需求暢旺所賜，帶動當地銷售躍增4%，其中以紐約市的表現格外亮眼。上季整體營收則年減7%至6.59億英鎊（8.16億美元），也優於市場預期的5.93億英鎊。

Burberry在亞太與中國大陸市場的業績仍低迷，銷售分別滑落9%與7%。歐洲、中東、印度及非洲地區的銷售也下降2%。不過，Burberry表示，儘管上半年度的調整後營業虧損為4,100萬英鎊（5,100萬美元），全年可能得以避免出現營業虧損。

舒曼去年7月從Michael Kors跳槽到Burberry並接下執行長一職，成為該公司近十年來第四位執行長。舒曼11月宣布緊急整頓計畫，力圖帶領擁有169年歷史的Burberry擺脫長期低迷，此舉在當時激勵Burberry股價衝上歷史新高；隨著投資人恢復信心，股價也持續攀高。

Burberry 品牌 業績 美國

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